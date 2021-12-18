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性侵醜聞補一刀 慾望城市男星諾斯 廣告也被下架

記者胡玉立／綜合報導
「慾望城市」(Sex and the City)男星克里斯諾斯(Chris Noth)。(美聯社資料照片)
「慾望城市」(Sex and the City)男星克里斯諾斯(Chris Noth)。(美聯社資料照片)

繼「好萊塢報導」(The Hollywood Reporter)16日揭露兩名女性化名指控「慾望城市」(Sex and the City)男星克里斯諾斯(Chris Noth)多年前對她們性侵後，另一位女演員佐伊·李斯特-瓊斯 (Zoe Lister-Jones)當晚也在她的社群媒體專頁，陳述自己昔日也曾有過被克里斯諾斯「染指」的遭遇；而克里斯諾斯代言的運動器材廣告，則被立即下架。

集作家、導演和演員多重身分的李斯特-瓊斯在她的Instagram帳號中寫道：「我20多歲時，在克里斯諾斯擁有的紐約俱樂部工作，在他出現的少數場合中，他一直與一名女性有不恰當的性行為。同年，我客串演出『法律與秩序』(Law and Order)，那是他在『慾望城市』後回歸偵探角色的第一集。有一天，他喝醉了；他靠近我，嗅了嗅我的脖子，低聲說：『你聞起來真香。』我什麼也沒說；我在俱樂部的朋友什麼也沒說。我們極少這麼做。」

現年39歲的李斯特-瓊斯是在2005年客串演出「法律與秩序：犯罪意圖」；克里斯諾斯與他人在曼哈頓合開的俱樂部The Cutting Room，後來在2009年關閉。

「與今日勇敢對外分享的侵犯事件相比，我的經歷微不足道。」李斯特-瓊斯聲明指出，「所有女性都要面對各種不同程度的掠奪行為，大多數情況下，這些不負責任的行為並不會被懲罰。

她寫道，克里斯諾斯利用了女性對大人物(Mr. Big)的幻想。」她在聲明最後寫道：「X的，Mr. Big。」

現年67歲的克里斯諾斯已否認16日有關他對性侵兩名女性的報導，但他為知名運動器材Peloton拍的廣告，立即從社群媒體上消失。

「慾望城市」續篇影集「慾望城市：華麗下半場」(Sex and the city：And Just Like That)近日甫上檔，第一集即是克里斯諾斯飾演的「大人物」在使用健身器材「派樂騰」(Peloton)運動之後，心臟病發而死。

「派樂騰」的股票在該集播出後一度下滑，因此該公司找來克里斯諾斯拍了一支他「死而復生」的廣告；在他遭到兩名女性指控性侵報導見報後，派樂騰隨即撤下廣告並表示，「我們必須認真對待每一項性侵犯指控。」

性侵 社群媒體 心臟病

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