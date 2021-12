性侵醜聞補一刀 慾望城市男星諾斯 廣告也被下架

「慾望城市」(Sex and the City)男星克里斯諾斯(Chris Noth)。(美聯社資料照片)

繼「好萊塢報導」(The Hollywood Reporter)16日揭露兩名女性化名指控「慾望城市」(Sex and the City)男星克里斯諾斯(Chris Noth)多年前對她們性侵 後,另一位女演員佐伊·李斯特-瓊斯 (Zoe Lister-Jones)當晚也在她的社群媒體 專頁,陳述自己昔日也曾有過被克里斯諾斯「染指」的遭遇;而克里斯諾斯代言的運動器材廣告,則被立即下架。

集作家、導演和演員多重身分的李斯特-瓊斯在她的Instagram帳號中寫道:「我20多歲時,在克里斯諾斯擁有的紐約俱樂部工作,在他出現的少數場合中,他一直與一名女性有不恰當的性行為。同年,我客串演出『法律與秩序』(Law and Order),那是他在『慾望城市』後回歸偵探角色的第一集。有一天,他喝醉了;他靠近我,嗅了嗅我的脖子,低聲說:『你聞起來真香。』我什麼也沒說;我在俱樂部的朋友什麼也沒說。我們極少這麼做。」

現年39歲的李斯特-瓊斯是在2005年客串演出「法律與秩序:犯罪意圖」;克里斯諾斯與他人在曼哈頓合開的俱樂部The Cutting Room,後來在2009年關閉。

「與今日勇敢對外分享的侵犯事件相比,我的經歷微不足道。」李斯特-瓊斯聲明指出,「所有女性都要面對各種不同程度的掠奪行為,大多數情況下,這些不負責任的行為並不會被懲罰。

她寫道,克里斯諾斯利用了女性對大人物(Mr. Big)的幻想。」她在聲明最後寫道:「X的,Mr. Big。」

現年67歲的克里斯諾斯已否認16日有關他對性侵兩名女性的報導,但他為知名運動器材Peloton拍的廣告,立即從社群媒體上消失。

「慾望城市」續篇影集「慾望城市:華麗下半場」(Sex and the city:And Just Like That)近日甫上檔,第一集即是克里斯諾斯飾演的「大人物」在使用健身器材「派樂騰」(Peloton)運動之後,心臟病 發而死。

「派樂騰」的股票在該集播出後一度下滑,因此該公司找來克里斯諾斯拍了一支他「死而復生」的廣告;在他遭到兩名女性指控性侵報導見報後,派樂騰隨即撤下廣告並表示,「我們必須認真對待每一項性侵犯指控。」