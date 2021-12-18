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王力宏崩毀：偶像假亦真 你還相信偶像嗎？

廣告沒了 王力宏代言汽車 30小時就被撤換

記者林士傑、王郁惠／綜合報導
王力宏恐成為史上最短命的代言人。((圖／摘自微博)
王力宏恐成為史上最短命的代言人。((圖／摘自微博)

王力宏雖已申請離婚，但被老婆李靚蕾發文爆料真面目，包含召妓、約砲、轉移財產等等，形象跌落谷底；他宣布婚變後，前晚打起精神出席汽車代言記者會，豈料一夕之間風雲變色，稍早汽車代言品牌透過微博宣布：「英菲尼迪(Infinity)決定即日起，終止與王力宏先生的合作關係。」從官方記者會舉辦至今，僅代言30小時就被撤換。

此外，另一家由王力宏代言的廠商讀書郎教育科技，也宣布解除代言。

王力宏前晚離婚後首次露面，吸引近1800萬名網友上線搶看，過程僅上台11分鐘，隻字未提家事，下台前不忘喊話：「謝謝大家，愛你們，謝謝媒體朋友們！」而以他在中國的身價而論，代言費不能小覷。

大陸汽車品牌宣布終止和王力宏的合作關係。(圖／摘自微博)
大陸汽車品牌宣布終止和王力宏的合作關係。(圖／摘自微博)

如今私生活全被李靚蕾曝光，他出道以來經營的優質、陽光、愛家形象全毀，如今代言被撤，汽車的官方微博刪光有關王力宏的動態，王力宏恐得面臨巨額的違約金。

此外，中國網友稍早也發現王力宏上了微博，刪掉轉發代言汽車的資訊。

王力宏形象重創，中國一家知名礦泉水品牌董事長宗馥莉，卻換得慧眼撤代言的先見之譽。

王力宏從1998年起擔任這家知名礦泉水品牌代言人，一當就是20年；王力宏為感謝該公司董事長宗慶後賞識，儘管後來貴為天王，代言費也從不漲價，成為業界佳話。

當年她斷王力宏代言 如今被讚人間清醒

直到董事長之女宗馥莉2019年上任，第一件事就是撤換代言人，且她在接受訪談節目時，直接表示不喜歡代言人王力宏，更直言不諱的表示：「因為他年紀大了，有審美疲勞，一天到晚看著一個代言人，從青年看到中年，從中年看到老年，你覺得好玩嗎？」

宗馥莉當時還遭不少網友出征，批她「忘恩負義」，但她仍撤換王力宏；隨著王力宏爆出家醜大料，形象跌落谷底，網軍也湧入她的微博，留言直讚「真的是有先見之明啊」、「還是妳有遠見，日後必成大器」、「妳真是人間清醒」。

王力宏被網友發現上微博刪掉發文。(圖／摘自微博)
王力宏被網友發現上微博刪掉發文。(圖／摘自微博)

王力宏 汽車 微博

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