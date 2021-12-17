被拆散移民家庭訴訟 司法部退出和解談判

圖為加州移民維權團體之前曾在洛杉磯示威，要求拜登政府移民改革。(Getty Images)

移民倡議人士16日面臨雙重打擊，先是拜登 政府宣布退出和在邊界被拆散的移民家庭的和解談判，之後，參院立法程序官裁定民主黨的非法移民 合法化計畫，不能納入拜登的預算法案內。

拜登總統已16日晚宣布預算法案今年底前無法通過，推遲明年初再議。

在前總統川普的邊界「零容忍」政策下，不少家庭被拆散；拜登政府上台後一直與提出集體訴訟的美國公民自由聯盟(ACLU)談判和解賠償方案，但最終談判無果，政府16日宣布退出和解談判。

ACLU律師葛勒恩特(Lee Gelernt)表示，在電話會議上收到司法部 官員通知，不會在「親子分離」的訴訟中尋求綜合和解，只會在法庭上就每一起個案辯護。

拜登政府與ACLU的談判已有八個月，數星期前曾傳出即將達成和解協議，政府會賠償每個家庭平均約45萬元，但隨即引起不少國會議員及地方政府憤怒及猛烈抨擊。

ACLU律師：很難理解司法部決定

葛勒恩特表示，司法部官員沒有解釋退出談判的原因，但他相信除了政治考慮外，很難理解司法部的決定。

司法部也發出聲明說，儘管退出談判，但仍有可能達成和解；「雖然雙方目前無法達成綜合和解協議，但我們仍致力與原告接觸，並會為這個令人厭惡政策的受害者伸張正義」。

2018年5月和6月，在川普政府零容忍政策的高峰期，超過3000名無證兒童被迫與父母分離；在川普執政期間，被拆散的兒童超過5500人，就連共和黨內也有不少人大表不滿。

拜登政府上台後即與ACLU及其他數百個受害家庭的律師談判，內容始終未見透露，直到今年10月，華盛頓郵報披露司法部考慮給予每個受害家庭約45萬元賠償。

這個金額隨即引起廣泛批評，指無疑是獎勵非法越境的人。

對於司法部退出和解談判而改為在法庭就每一個案辯護，葛勒恩特認為，拜登政府可能會發現處於一個尷尬的境地，不僅要為美國的這種做法辯護，而且還要為制定政策的前朝川普政府官員，包括前司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)辯護。

雙重打擊 非法移民合法化 不能納預算案

與此同時，國會參院立法行政官16日裁定民主黨的非法移民合法化計畫，不能納入拜登的預算法案內。

民主黨的移民問題談判代表、參議員德賓(Dick Durbin)表示，不少議員聲稱該計畫為非法移民提供「太多權利」而作出這個裁決，他本人對此感到失望；之前曾有兩個為非法移民提供途徑獲得公民身分份的計畫也遭否決。

這個裁定打擊了不少移民維權組織，他們一直要求民主黨想出某種方式，讓大約800萬非法移民取得合法身分。