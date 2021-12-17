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拜登擺不平曼欽 BBB預算案要拖到明年才有望敲定

編譯潘勛╱綜合16日電
拜登總統16日表示，預算案將推遲到明年再討論。圖為拜登總統16日下午在白宮主持防疫會報。(美聯社)
拜登總統16日表示，預算案將推遲到明年再討論。圖為拜登總統16日下午在白宮主持防疫會報。(美聯社)

白宮16日晚表示，拜登總統與同黨參議員曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)會談後承認，「重建美好未來法案」(Build Back Better, BBB)要協商到2022年才有望敲定；曼欽主張財政走保守路線，參院民主黨原希望讓本案在聖誕節前闖關成功，但在參院只有50票，沒有曼欽支持，不論法案案規模大小，民主黨的方案都無法過關。

拜登16日晚發表聲明指出，自己與眾院議長波洛西、參院多數黨領袖舒默稍早交談，提到自己與團隊最近與曼欽的會商，曼欽重申他支持拜登9月提出的法案大綱；拜登相信能與曼欽化解歧見，即便面對共和黨激烈反對，仍能推動BBB立法成功。

民主黨的西維州參議員曼欽一手擋下拜登總統1兆多元的總預算案，認為開支太大，進一步...
民主黨的西維州參議員曼欽一手擋下拜登總統1兆多元的總預算案，認為開支太大，進一步助長已經很危險的通膨。(美聯社)

但拜登指出，下周開始還要與曼欽進一步討論；要敲定協議、準備法條的變更，走完一切參院立法程序，才能交付參院票決；國家迫切需要BBB法案，才能降低處方箋藥、健保、兒童及老人照護的成本；雖然如此，共和黨仍拚命阻撓，沒人願意幫忙推動法案，但自己決心要讓BBB法案立法成功，此外還得盡快推動投票權的相關立法，自己與幾位參議員就此談過，甚有成果，投票權法案至關重大，國家的民主體制岌岌可危。

拜登的聲明不啻承認自己還沒化解與曼欽的歧見，BBB法案無法按民主黨構想在聖誕節前通過，經濟施政方面可謂遭逢重大挫敗。

葛理漢：法案因曼欽「永世不得超生」

民主黨2020年罕見地取得參、院兩院最微弱多數，憑此想追求積極而斥資龐大的經濟改革，但無論如何收縮立法雄心，都無法說服信奉財政保守的曼欽；曼欽認為BBB法案的規模及範圍太大，故加倍努力反對。共和黨參議員葛理漢(Lindsey Graham )15日表示，他認為民主黨的BBB法案因為曼欽，已經「永世不得超生」。

拜登私下與曼欽交談多日，依然無法談妥，只凸顯曼欽與黨內大多數人嫌隙日益擴大；愈來愈多民主黨人16日已認命，知道法案會再拖下去，恐怕要到明年。

德賓：很挫折很失望 但我不會放棄

民主黨參院黨鞭德賓(Dick Durbin)自述覺得「很挫折很失望」、「民主黨已錯失機會，但我不會放棄」。

德賓表示，自己很震驚地發現，拜登施政核心之一的擴大兒童抵稅額，要再延長一年，曼欽都告反對；拜登全面改革社會、因應氣候變遷的BBB法案要簽字立法成功，顯然無法快速達成。

拜登 民主黨 參院

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