FDA解除墮胎藥本人親領限制 將可郵購
聯邦食品暨藥物管理局(FDA)16日宣布永久解除墮胎藥必須由本人親自領取的限制，並允許民眾以線上醫療諮詢所獲得的處方，透過郵購取得墮胎藥。
FDA宣稱，解除限制的決議是獲得科學研究的支持，未來將不再讓少數診所或醫生提供墮胎藥處方；但任何開立處方者仍須經過培訓並取得合格認證，配藥的藥局也不例外。
自新冠疫情爆發以來，有關取得墮胎藥的法律限制在諸多共和黨執政的州受到挑戰；今年初為減少疫情間的外出活動，FDA進一步放寬本人親領墮胎藥的限制。
當局16日宣布將永久執行這項政策後，反對聲浪四起，包括美國規模最大的醫師組織「美國醫學會」(American Medical Association)；反對者認為，墮胎藥的副作用和併發症將對更多女性造成不確定性。
根據FDA的新規，開立墮胎藥美服培酮(mifepristone)的同時，必須確保能提供患者服藥後產生副作用如失血過多等資訊，及所需要的緊急醫療服務。
不過各州對於這項規定所採取的應對不盡相同，十多個由共和黨執政的州甚至已祭出限制取得墮胎藥物的措施，包括郵寄服務。
美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union)曾於2017年控告FDA親領墮胎藥的規定，導致許多孕婦無法或延後墮胎，尤其對低收入戶或偏遠郊區的居民影響最甚。
但大多反墮胎團體並不傾向於對尋求墮胎的女性採取刑事訴訟，加上檢察官難以透過郵寄藥物掌握墮胎行為，因此這項新規將使得反墮胎團體未來動向充滿變數。
FDA於2000年開放孕婦在妊娠十周內使用美服培酮和米索前列醇(misoprostol)進行墮胎，目前全美約四成的墮胎是靠藥物完成而非手術；疫情期間更成為主要的墮胎方式。
不過當時FDA也列出各種墮胎藥物取得途徑的管制，包括禁止在一般藥局販售，以及開立處方者需獲得認證；另外，使用者也必須簽署同意書，確認她們了解藥物可能帶來的風險。
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