FDA解除墮胎藥本人親領限制 將可郵購

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)解除墮胎藥限制，允許婦女郵購。圖為在伊利諾州的家庭生育計劃協會辦公室內一款自用的婦女墮胎藥。(美聯社) Self Managed Abortions Containers of the medication used to end an early pregnancy sit on a table inside a Planned Parenthood clinic Friday, Oct. 29, 2021, in Fairview Heights, Ill. Women with unwanted pregnancies are increasingly considering getting abortion pills by mail. (AP Photo/Jeff Roberson)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )16日宣布永久解除墮胎 藥必須由本人親自領取的限制，並允許民眾以線上醫療諮詢所獲得的處方，透過郵購取得墮胎藥。

FDA宣稱，解除限制的決議是獲得科學研究的支持，未來將不再讓少數診所或醫生提供墮胎藥處方；但任何開立處方者仍須經過培訓並取得合格認證，配藥的藥局也不例外。

自新冠疫情 爆發以來，有關取得墮胎藥的法律限制在諸多共和黨執政的州受到挑戰；今年初為減少疫情間的外出活動，FDA進一步放寬本人親領墮胎藥的限制。

當局16日宣布將永久執行這項政策後，反對聲浪四起，包括美國規模最大的醫師組織「美國醫學會」(American Medical Association)；反對者認為，墮胎藥的副作用和併發症將對更多女性造成不確定性。

根據FDA的新規，開立墮胎藥美服培酮(mifepristone)的同時，必須確保能提供患者服藥後產生副作用如失血過多等資訊，及所需要的緊急醫療服務。

不過各州對於這項規定所採取的應對不盡相同，十多個由共和黨執政的州甚至已祭出限制取得墮胎藥物的措施，包括郵寄服務。

美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union)曾於2017年控告FDA親領墮胎藥的規定，導致許多孕婦無法或延後墮胎，尤其對低收入戶或偏遠郊區的居民影響最甚。

但大多反墮胎團體並不傾向於對尋求墮胎的女性採取刑事訴訟，加上檢察官難以透過郵寄藥物掌握墮胎行為，因此這項新規將使得反墮胎團體未來動向充滿變數。

FDA於2000年開放孕婦在妊娠十周內使用美服培酮和米索前列醇(misoprostol)進行墮胎，目前全美約四成的墮胎是靠藥物完成而非手術；疫情期間更成為主要的墮胎方式。

不過當時FDA也列出各種墮胎藥物取得途徑的管制，包括禁止在一般藥局販售，以及開立處方者需獲得認證；另外，使用者也必須簽署同意書，確認她們了解藥物可能帶來的風險。