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移民局資金足 擬降申請費…調整川普政策 不止歡迎富豪

編譯郭宣含／綜合16日電
加州民眾舉行入籍儀式。（美聯社）
加州民眾舉行入籍儀式。（美聯社）

美國公民及移民服務局(USCIS)財務像在搭雲霄飛車，該局2020年夏季有近70%員工休假，但到年底又有豐厚營收；拜登政府將調整川普政府的移民政策，包括合法公民權不再限於富豪，且擬降低高額手續費。

USCIS局長加多(Ur Jaddou)接受美聯社訪問時表示：「我們相信移民體制不該保留給富豪。」此番說法明顯有別於川普政府，後者強調移民需有足夠的經濟基礎。

USCIS負責批准綠卡和簽證，加多被指派領導USCIS的一個月前曾表示，USCIS的首要之務是要更妥善管理該局不穩財務；該局2020年夏季有2萬名員工，當時近七成員工被迫休假，但過沒多久，年底時卻又宣布有大筆營收。

加多上任約一年，她謹慎但樂觀表示：「我明白問題出在哪，也知道問題『獲得解決』的方式，我用雙引號是因為雖然我們財務不穩，但卻相當強健。」

USCIS一年營運經費近50億元，幾乎全靠收取手續費而來；根據9月30日結束的財政年度，USCIS營收達15億元，加多告訴美聯社，「這符合我們的預期。」

加多指出，川普政府2020年3月暫停增聘新人，且不再要求新的生物辨識數據作為更新福利之用。

去年公民申請的等待時間拉長至一年左右，USCIS坦言，各項福利申請積累嚴重至高達800萬件，不過現在有其他高效率措施和取消生物識別要求，受理情況有大幅進展。

川普政府的多名官員認為，USCIS去年營收得以懸崖勒馬且最後有漂亮數字，應歸功於當局在新冠疫情初期收取超高手續費，並終結一些合約。

USCIS是負責庇護和難民重新安置的主要機構，或許國土安全部(DHS)不如海關與邊境保護局(CBP)那樣廣為人知，但對移民體制卻至關重要。

川普政府大幅調整USCIS政策，包括擴大內部的詐欺調查單位，且要求移民必須財務無虞才能留在美國。

富豪申請人的手續費向來被拿來補貼其他移民營運，例如無法創造營收的庇護項目；拜登政府表示很快就會提出新的USCIS收費結構。

USCIS在16日列出上個財政年度的諸多「成就」，包括85萬5000人歸化為美國人、發放17萬2000張工作綠卡，以及美國從阿富汗撤兵後，協助數萬名阿富汗人與其家庭逃離其戰亂家園。

美國公民及移民服務局當前財務寬裕，計劃調降川普政府時代的多項移民手續規費，嘉惠更...
美國公民及移民服務局當前財務寬裕，計劃調降川普政府時代的多項移民手續規費，嘉惠更多申請移民民眾。圖為移民局隸屬於在華府的國安部。(美聯社)
美國公民及移民服務局當前財務寬裕，計劃調降川普政府時代的多項移民手續規費，嘉惠更...
美國公民及移民服務局當前財務寬裕，計劃調降川普政府時代的多項移民手續規費，嘉惠更多申請移民民眾，包括宣誓入籍費用。(美聯社)

移民 營收 川普

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親屬移民排期 原地踏步

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