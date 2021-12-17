全美含鉛水管汰換啟動 賀錦麗保證資金無虞

副總統賀錦麗16日在白宮宣布啟動全國汰換含鉛自來水管的基建工程，耗資600億元。(美聯社)

總統拜登 基建法中的主要內容之一，就是更換全國所有含鉛水管，確保全美所有兒童喝上純净的自來水；白宮表示，儘管這個計畫存在巨大的資金缺口，但現已有計畫可以實現。

副總統賀錦麗 16日在全國勞工聯盟(AFL-CIO)總部的演說中，宣布了政府更換含鉛水管的計畫，同時也說明了官員如何希望透過基建法、新冠疫情救濟撥款，以及「重建美好未來法案」等，來拼湊足夠的資金，以達成拜登的目標。

賀錦麗表示，在21世紀再沒理由讓人繼續接觸這種毒害物質；她也說目前美國六歲半以下兒童，超過一半有接觸鉛的風險。

副總統賀錦麗16日在白宮宣布啟動全國汰換含鉛自來水管的基建工程，耗資600億元。圖為密西根州底特律市一處社區，工人換裝無水管。(美聯社)

全美約有1000萬個家庭和40萬所小學或幼兒園的自來水，是透過老舊的含鉛水管而來，若含鉛過高會引起鉛中毒，導致嚴重的健康問題，特別是對兒童，嚴重影響他們的身心發育；若要更換，每條水管需要高達數千元，但資金一直無著落，也象徵拜登這個計畫的成敗。

在賀錦麗發言前，政府高級官員向記者堅稱政府有足夠的資金在十年內更換600萬至1000萬條含鉛水管。

代表食水供應商的美國水務協會(American Water Works Association)估計，更換全國所有含鉛水管，或許需要600多億元。

拜登在最初的基建法案中，要求國會撥款450億元來完成計畫，但在最終僅獲得150億元。

對於如何填補這個巨大資金缺口？政府官員表示會在基建法裡增撥150億，另外又從「重建美好未來法案」增撥150億元。

因此拜登的更換鉛水管計畫的成敗，就取決於參院民主黨 人是否一致通過這個1.7兆元的基建法案，然而即使屬於溫和派的曼欽(Joe Manchin)也對這個大規模聯邦支出也猶豫不決，其他民主黨人的態度可想而知。

此外，拜登這個計畫還取決於各州從聯邦的3500億元新冠救濟計畫裡，撥出多少款項來更換含鉛水管；因為聯邦不能強迫各州施行，況且有可能各州已將大部分資金用於其他項目。

除了加快更換含鉛舊水管，環境保護署(EPA)16日也宣布，它將針對飲用水及銅、鉛水管制定新的、更嚴格的法規。