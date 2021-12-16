康乃爾封校之後 美大學防疫從嚴 紛促師生打補強針

包括紐約大學在內的多所大學已經要求全體師生接種補強針，並相應取消校內活動。(Getty Images)

繼康乃爾大學後，紐約大學 15日也宣布，由於Omicron變種病毒在全美迅速傳播，紐約市 確診新冠病例不斷增加，該校決定即日起取消所有非必要聚集活動，期末考試改為線上進行，並要求全體師生和員工在1月18日前完成補強針接種；新澤西州的普林斯頓大學(Princeton University)、紐約上州 的雪城大學(Syracuse University)和紐約市的復敦大學(Fordham University)，也都頒布類似要求，嚴堵病毒傳播。

紐約大學表示，該校新冠病毒檢測數據顯示，校園內確診率有所增加，雖然還不至於引發驚恐，但仍需要大家提高警惕，嚴格防疫。

校方鼓勵各學院將期末考試和其他相關測試改為網路形式，教師需要盡快通知學生期末考試形式；校方也要求即日起校內非必要、非學術性聚集活動全部取消。

在疫苗接種方面，紐約大學要求所有符合打補強針條件者在1月18日前完成接種；根據校方數據，在校學生和教職員工中有80%符合打補強針條件，截至14日，已有3000人提交打補強針的證明。

除紐約大學外，位於紐約市的復敦大學和位於紐約上州的雪城大學，已要求全體師生在新學期開始前打補強針，位於康州的文理學院維思大學(Wesleyan University)也要求全體師生在1月14日前打補強針。

普林斯頓大學上周出現34例確診，15日也宣布將期末考試改為線上，取消所有無法戴口罩進行的室內活動，或將這些活動延期至1月7日後舉行；該校教師員工接種率為96%，大學生和研究生分別為99%和98%。

康乃爾大學(Cornell University)從6日至13日校內新冠確診數字激增至903例，僅13日當天就新增276例確診，並發現打完兩劑疫苗的學生，有「很高比例」感染Omicron變種病毒，校方14日宣布封鎖校區。