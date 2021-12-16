醫護強制接種令 上訴法院裁定：可在半數州實施

上訴法院裁定紅藍卡和白卡設施醫護人員接種令，可在半數州實施。圖為紐約市曼哈頓一個疫苗接種中心。（Getty Images）

位於紐奧良的聯邦第五巡迴上訴法院審議庭15日裁定，拜登 政府要求紅藍卡及白卡醫療機構醫護人員必須強制接種新冠疫苗 的規定，可在全美半數州實施，推翻上個月路易斯安納州西區聯邦區域法院法官杜賀提(Terry Doughty)的判決；這個最新發展意謂官司接下來可能一路打到聯邦最高法院。

隸屬於衛生部的聯邦醫療服務中心(CMMS)規定，參加聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)與醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)並領取聯邦補助的醫療機構，醫護人員必須強制接種新冠疫苗，12月6日之前必須施打第一劑，2022年1月4日之前必須完全接種(fully vaccinated)。

強制令影響1700萬醫護及居家照顧員

根據估計，聯邦醫療服務中心的疫苗接種規定，影響在全國7萬6000多醫療機構任職、共計約1700多萬名醫護員工以及居家照顧員；不過，14州聯合對拜登政府要求醫護人員接種新冠疫苗的強制規定提告。

路易斯安納州西區聯邦區域法院在11月30日的裁決中，對醫護人員強制接種疫苗的規定下達暫時禁制令；理由是聯邦醫療服務中心無權強制要求醫護員工接種新冠疫，這項判決的法律效力適用全國。

上訴法院：合法性最終要最高法院解決

不過，聯邦第五巡迴上訴法院審議庭的三位法官索斯維克(Leslie Southwick)、葛拉維斯(James Graves)及柯歐斯塔( Gregg Costa)卻在15日的裁決中指出，醫護人員接種新冠疫苗強制規定的合法性問題影響重大，目前在全國各地引發訴訟，最後還是要由最高法院解決。

適用於10州的另一道暫時禁制令，同樣也擋下了拜登政府要求醫護人員強制接種新冠疫苗的規定，案件目前正由位於聖路易的聯邦第八巡迴上訴法院審理中。

另一方面，五位共和黨籍州長14日聯名致函國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)，要求取消國民兵(National Guard)強制接種新冠疫苗的命令；參與連署的包括愛阿華州州長雷諾茲(Kim Reynolds)、懷俄明州州長戈登(Mark Gordon)、阿拉斯加州 州長鄧利維(Mike Dunleavy)、密西西比州州長瑞維斯(Tate Reeves)和內布拉斯加州長州長芮基茲(Pete Ricketts)。