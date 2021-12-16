醫護強制接種令 上訴法院裁定：可在半數州實施
位於紐奧良的聯邦第五巡迴上訴法院審議庭15日裁定，拜登政府要求紅藍卡及白卡醫療機構醫護人員必須強制接種新冠疫苗的規定，可在全美半數州實施，推翻上個月路易斯安納州西區聯邦區域法院法官杜賀提(Terry Doughty)的判決；這個最新發展意謂官司接下來可能一路打到聯邦最高法院。
隸屬於衛生部的聯邦醫療服務中心(CMMS)規定，參加聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)與醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)並領取聯邦補助的醫療機構，醫護人員必須強制接種新冠疫苗，12月6日之前必須施打第一劑，2022年1月4日之前必須完全接種(fully vaccinated)。
強制令影響1700萬醫護及居家照顧員
根據估計，聯邦醫療服務中心的疫苗接種規定，影響在全國7萬6000多醫療機構任職、共計約1700多萬名醫護員工以及居家照顧員；不過，14州聯合對拜登政府要求醫護人員接種新冠疫苗的強制規定提告。
路易斯安納州西區聯邦區域法院在11月30日的裁決中，對醫護人員強制接種疫苗的規定下達暫時禁制令；理由是聯邦醫療服務中心無權強制要求醫護員工接種新冠疫，這項判決的法律效力適用全國。
上訴法院：合法性最終要最高法院解決
不過，聯邦第五巡迴上訴法院審議庭的三位法官索斯維克(Leslie Southwick)、葛拉維斯(James Graves)及柯歐斯塔( Gregg Costa)卻在15日的裁決中指出，醫護人員接種新冠疫苗強制規定的合法性問題影響重大，目前在全國各地引發訴訟，最後還是要由最高法院解決。
適用於10州的另一道暫時禁制令，同樣也擋下了拜登政府要求醫護人員強制接種新冠疫苗的規定，案件目前正由位於聖路易的聯邦第八巡迴上訴法院審理中。
另一方面，五位共和黨籍州長14日聯名致函國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)，要求取消國民兵(National Guard)強制接種新冠疫苗的命令；參與連署的包括愛阿華州州長雷諾茲(Kim Reynolds)、懷俄明州州長戈登(Mark Gordon)、阿拉斯加州州長鄧利維(Mike Dunleavy)、密西西比州州長瑞維斯(Tate Reeves)和內布拉斯加州長州長芮基茲(Pete Ricketts)。
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