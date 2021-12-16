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CDC：療養院長者打補強針 染疫率低10倍

編譯陳韻涵／綜合15日電
養老院居民接種新冠疫苗與補強針，染疫風險比未接種補強針的居民大為降低。圖為佛州一家養老院的八旬老人正在接種新冠疫苗。（Getty Images）
養老院居民接種新冠疫苗與補強針，染疫風險比未接種補強針的居民大為降低。圖為佛州一家養老院的八旬老人正在接種新冠疫苗。（Getty Images）

聯邦疾病防治中心(CDC)最新數據顯示，療養院居民接種新冠疫苗與補強針，染疫風險比未接種補強針的居民低十倍。

CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)15日提出數據表示，長期照護機構的居民過去兩個月的確診情況增加，染疫對象為未接種的居民或未打補強針者，接種補強針的療養院居民染疫情況「少且穩定」，顯示對抗病毒的保護力獲得改善。

瓦倫斯基引述訂16日公開的數據，呼籲療養院居民與職員接種補強針，「這些數據凸顯接種補強針的重要性，延長疫苗保護力。」 

未接種疫苗的居民每周染疫率最高，截至5日的統計為每1000名住戶確診8.8例；染疫者包括最初完成接種的對象，這群人的免疫力可能隨著時間而減弱。

CDC最初建議長者與免疫功能低弱的群體，可在完全接種後數月再打補強針，以延續抗體保護力。

CDC官網15日數據顯示，全美已有87.2%的65歲以上長者完全接種，其中51.9%的人已接種補強針。

CDC上月擴大接種補強針的資格，成人接種信使核糖核酸(mRNA)疫苗，即輝瑞(Pfizer)／德國生技公司BioNTech(BNT)和莫德納(Moderna)的兩劑式疫苗之後六個月，可接種補強針；或是在接種嬌生(Johnson & Johnson)的一劑式疫苗後兩個月，可接種補強針。

新冠變種病毒Omicron出現後，CDC建議所有成人接種補強針。

兩周前，CDC仍維持完全接種的定義為接種兩劑mRNA疫苗或一劑嬌生疫苗。

瓦倫斯基15日表示：「我們將繼續遵循幾乎每天演進的科學，隨其進展評估數據，並在必要時更新建議。」

瓦倫斯基日前表示，Omicron迅速擴散，美國可能在未來幾周見到一波Omicron確診病例激增的情況；她與白宮首席防疫專家、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)等公衛官員疾呼民眾接種補強針，以強化對抗Omicron的能力。

疫苗 CDC Omicron

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