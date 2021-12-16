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抗Omicron 佛奇：現有補強針足夠 不必再研發

編譯郭宣含／綜合15日電
白宮首席防疫專家佛奇15日表示，無須針對Omicron變種病毒研發第三針疫苗，現有補強針便足夠。（歐新社）
白宮首席防疫專家佛奇15日表示，無須針對Omicron變種病毒研發第三針疫苗，現有補強針便足夠。（歐新社）

新冠病毒Omicron變種病株已至少在美國36州和華盛頓特區、波多黎各現蹤，但白宮首席防疫專家佛奇(Anthony Fauci)15日表示，現有疫苗的補強針便足夠，沒有必要針對Omicron研發第三針疫苗；而麻省總醫院(MGH)新研究指出，現有疫苗對抗Omicron效力下降，但補強針可恢復保護力。

目前美國完整接種和打補強針民眾仍少，聯邦疾病防治中心(CDC)也未決定是否更改完全接種(fully vaccinated)的定義。

美國僅六之一人口完全接種新冠疫苗及補強針。圖為加州民眾接種補強針。圖為紐約曼哈頓...
美國僅六之一人口完全接種新冠疫苗及補強針。圖為加州民眾接種補強針。圖為紐約曼哈頓街頭廣告呼籲人們踴躍接種疫苗。(路透)

佛奇15日在白宮更新新冠肺炎資訊時表示：「接種補強針可對抗Omicron，現在不需要製作針對特定變種病毒的補強針。」

佛奇指出，輝瑞的兩劑疫苗對抗Omicron效力顯著下降，從先前的80%大降至33%，但仍可預防新冠重症；在南非，民眾接種完兩劑輝瑞疫苗後，仍具70%效力可避免住院。

英數據：補強針仍有75%保護力

佛奇引述英國衛生安全局(UK Health Security Agency)數據指出，雖然保護力劇減，但接種補強針後，仍有75%效力可避免染疫。

美國僅六之一人口完全接種新冠疫苗及補強針。圖為加州民眾接種補強針。 (Getty...
美國僅六之一人口完全接種新冠疫苗及補強針。圖為加州民眾接種補強針。 (Getty Images)

「如果你還沒打疫苗，就去打疫苗，尤其是Omicron現蹤區的民眾。」佛奇說，「如果你已完全接種，就去打補強針。」

白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)引述CDC數據警告，跟完全接種者相比，未接種者染疫後有八倍住院機率，病歿機率更高達14倍。

麻省總醫院、哈佛和麻省理工學院(MIT)14日公布一篇尚未經同儕互審的研究，其中檢測接種輝瑞、莫德納和嬌生三個廠牌疫苗的民眾血液，了解血液中抗體在實驗室中對抗Omicron偽病毒的效果；研究發現，這三種美國授權使用的新冠疫苗保護力明顯下降，但打完補強針後，有機會恢復泰半保護力。

研究：沒打補強針 中和抗體趨零

研究人員發現，如果只打兩劑的輝瑞、莫德納疫苗，或一劑的嬌生疫苗，對抗Omicron時，中和抗體含量「低甚至沒有」，但受測者再追加補強針後，就能產生夠多抗體。

另外，該研究也呼應先前牛津大學研究，Omicron比之前的「高關注變異株」更具傳播力，可能很快超越Delta毒株。

美仍有數億人面臨Omicron威脅

然而美國整體人口對抗Omicron保護力仍不足，根據CDC的數據，61%人口完全接種，但其中僅27%人口打補強針；換言之，美國每六個人中約僅有一人(17%)完成接種又打過補強針，仍有數億人面臨Omicron威脅。

Omicron 疫苗 佛奇

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