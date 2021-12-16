2變種夾擊 4周恐增4萬病歿…明年3月新冠死者估達88萬

新冠變種病毒Omicron傳播迅速，預計明年1月達高潮，檢測仍是發現是否染疫的必要手段。（Getty Images）

美國新冠肺炎染疫病歿人數14日剛邁過80萬人的「悲慘里程碑」，聯邦疾病防治中心(CDC)15日即預測，Delta與Omicron 兩種變種病毒的夾擊下，全美未來不到四周內，就可能增加4萬人左右染疫死亡，至下月8日的總染疫病歿人數預計會達83萬7000人到84萬5000人；華盛頓大學(UW)更預估，到至明年3月1日，美國染疫病歿總人數將突破88萬人。

當局去年冬季展開新冠疫苗 接種計畫時，全美染疫病歿人數約30萬人，今年6月中旬60萬人，10月1日來到70萬人，日前突破80萬人；約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，80萬人相當於亞特蘭大和聖路易市的人口總和，或明尼亞波利斯和克利夫蘭居民人數總和，也相當於全美每年死於心血管疾病的人數。

美國總人口僅占全球約4%，但新冠肺炎染疫病歿人數卻高居全球之冠；疫情 爆發兩年來，美國染疫死亡人數占了全球532萬病歿人數中的15%；美國乃至全球的實際染疫病歿人數比公告數據還高，不少病例被低估或隱匿。

華大預測模型估計，全美染疫病歿人數到明年3月1日前，會超過88萬人。

拜登總統14日形容80萬人病歿為「悲慘里程碑」，重申呼籲國民「是時候履行愛國義務，接種疫苗與補強針，維護國家安全，保護自己和身邊的人，致敬與緬懷逝者。」

公衛專家表示，許多病歿情況本應可透過接種疫苗避免，尤其令人心碎；CDC最新數據顯示，61.1%國民，相當於2億多人完全接種了新冠疫苗，但仍未達科學家認為足以遏止病毒擴散的標準。

迅速擴散的Delta與Omicron變異株造成另一波確診病例激增，但白宮15日堅稱不必封鎖，因為疫苗普及且能提供對抗病毒所需的保護力。

與哈佛醫學院合作觀察新冠變種毒株發展的麻省總醫院(MGH)醫師勒米厄斯(Jacob Lemieux)說：「Delta疫情持續甚至加快，又面臨Omicron毒株迅速擴散使確診激增；這讓人警覺，醫院病房爆滿，醫護人員疲累，僅剩有限的資源因應潛在疫情升溫。」

Omicron毒株已在全球逾75個國家，以及全美至少36州出現確診病例；Delta疫情也未歇，美國疫情熱點在新英格蘭與上中西部。