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白宮因疫取消大型聖誕派對 改採限量參觀

編譯陳韻涵／綜合14日電
白宮停辦今年聖誕活動。(美聯社)
白宮停辦今年聖誕活動。(美聯社)

拜登總統夫婦今年以新冠肺炎疫情為由，取消白宮傳統大型聖誕派對，改為開放參觀白宮(Holiday Open House)活動，讓遊客飽覽白宮的聖誕裝飾。

第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)的發言人拉羅沙(Michael LaRosa)表示：「熟識拜登夫婦的人們都知道，他們享受主持與慶祝節日，未來幾天將舉辦有人數限制的白宮參觀日，邀請賓客造訪白宮，欣賞聖誕裝飾。」

拉羅莎說：「遺憾我們無法照第一家庭的意願舉辦盛大派對，就像拜登政府就任首日，我們持續實施嚴格的防疫措施，並與公共衛生顧問商榷。」

新冠變種病毒Omicron確診病例已在全美33個州出現，擴散速度奇快。

賓客將欣賞一樓與行政官邸國家樓層(State Floor)的節慶裝飾，到訪前會檢查來賓的新冠疫苗接種狀態，若完全接種則不需要在參觀前篩檢；若未接種疫苗者，必須在48小時前快篩，若有症狀請待在家。

白宮的邀請函上寫道，這是自助參觀行程，每人限30分鐘，總統與第一夫人不會陪同導覽。

白宮今年也沒有為國會議員舉辦國會舞會(Congressional ball)，前總統川普與歐巴馬都有舉辦此活動。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)14日表示，「我們顯然還沒擺脫疫情，大型活動仍會採取預防措施。」

莎奇並未直言白宮取消節慶派對，而是說白宮「透過多種方式」慶祝佳節。  

白宮 拜登 疫情

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