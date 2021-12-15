康乃爾近千確診封校… 完全接種學生染Omicron比例高

康乃爾大學校長波拉克14日透過聲明證實，檢測團隊在大量染疫的學生樣本中，發現具有高度傳染性的Omicron變種病毒。(記者張宗智／攝影)

綺色佳校區轉為「紅色警戒」

常春藤盟校之一的紐約康乃爾大學(Cornell University)從6日至13日校內新冠肺炎確診激增至903例，並發現打完兩劑疫苗的學生，有「很高比例」感染Omicron變種病毒 ；校方14日以新冠病毒正在學生中「迅速傳播」為由，宣布紐約州綺色佳(Ithaca)總校區轉為「紅色警戒級別」，並關閉封鎖校區。

染Omicron 部分曾打過補強針

有線電視新聞網(CNN)報導，康乃爾大學副校長馬利納 (Joel Malina)聲明表示：「迄今為止，幾乎所有 Omicron變種病例都出現在完全接種疫苗的學生身上，其中一部分人還接種了補強針。」

根據康乃爾大學線上新冠統計，該校12月6日當周接受測試學生的總體陽性率為3.01%。

康乃爾大學因學生感染新冠病毒案例激增，校方14日宣布進入紅色警戒並關閉綺色佳校區，期末考試移至線上舉行。(記者張宗智／攝影)

校長瑪莎‧波拉克(Martha Pollack)14日發表聲明指出，所有期末考試自即日起轉至線上舉行，並取消所有活動和體育賽事，圖書館也將關閉；根據康乃爾大學官網公布的行事曆，該校最後一天課程是12月7日，期末考試時間定於11日至18日舉行。

波拉克於聲明中指出：「我們的監控測試持續發現新冠病毒在學生群體中快速傳播；雖然目前教職員工病例數仍然很少，但我們的檢測 實驗室團隊13日在大量陽性學生樣本中，發現具有高度傳染性的Omicron變種病毒證據。因此，出於謹慎考慮，全校將警報級別調整為紅色，並宣布一系列緊急措施。」

波拉克寫道，所有涉及本科生的大學活動(包括社交聚會在內)和所有由校方贊助的活動(包括冬季慶祝活動)都取消，包括12月18日的12月畢業生表揚儀式。

校長波拉克：未發現學生重症

波拉克說：「雖然我想保證，迄今為止，我們沒有發現任何受感染學生患有重症，但我們確實可以在減少疾病於更廣泛的社區傳播方面發揮作用。」

馬利納表示，校園採取的措施是「幫助檢測呈陰性的學生安全回家過冬，並努力限制Omicron變種病毒向弱勢群體傳播」。

校方鼓勵周末檢測結果呈陰性且希望離開校園的學生離開校園，任何在過去48小時內未檢測出陰性的學生都應盡快接受補充檢測；校方也將協助檢測呈陽性的校內住宿學生安全隔離10天，直到他們獲得郡衛生局批准才能安全旅行。