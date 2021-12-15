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輝瑞新冠口服藥 住院風險降9成…出現症狀5天內服用見效

編譯郭宣含／綜合14日電
新冠疫情肆虐迄今已近兩年，截至14日全美已有80萬人病歿，又一黑色里程碑。眾院議長波洛西、眾院少數黨領袖麥卡錫，及參院多數黨領袖舒默等國會民意代表14日晚在國會山莊前，舉行兩黨燭光追悼會，紀念病歿國人。(Getty Images)
新冠疫情肆虐迄今已近兩年，截至14日全美已有80萬人病歿，又一黑色里程碑。眾院議長波洛西、眾院少數黨領袖麥卡錫，及參院多數黨領袖舒默等國會民意代表14日晚在國會山莊前，舉行兩黨燭光追悼會，紀念病歿國人。(Getty Images)

輝瑞藥廠14日宣布，從一項關鍵臨床實驗發現，自家實驗性抗新冠病毒口服藥Paxlovid可降低高達89%的住院和病歿風險，且能有效對抗新病種病毒Omicron；拜登總統對此力讚，並擬下訂Paxlovid治療1000萬名美國人；同時南非一項初步分析指出，Omicron更易傳播，雖然輝瑞疫苗對其防護力降低，但仍可有效避免住院。

輝瑞表示，臨床試驗三分之二階段的最終分析發現，高風險且未接種疫苗者出現新冠症狀五天內，服用口服藥Paxlovid的話，能夠降低89%住院和病歿風險。

不僅如此，輝瑞還指出，實驗發現Paxlovid能夠攻擊Omicron使人染病的關鍵棘蛋白，有機會對高度突變的Omicron產生抵抗力。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)可望在近日內批准Paxlovid，新冠病患有機會在年底前開始服用，在美國準備迎來第四波疫情之際緩解醫院重擔；雖然Paxlovid一開始可能供應有限，但公衛專家認為，病患感染任何新冠變種病毒後，服用Paxlovid可避免出現最嚴重病況。

輝瑞還公布第二份臨床實驗的臨時報告，其發現低風險的未接種和已接種者服用Paxlovid後，雖跟安慰劑相比無法緩解新冠症狀，但可降低70%住院風險。

輝瑞11月向FDA申請Paxlovid授權，以治療高風險的新冠成人病患；新結果與輝瑞11月報告大抵一致，更加強輝瑞說服力，之後該藥物將由健康照護機構開藥，以供檢測為陽性的新冠病患在家服用。

輝瑞口服藥的完整療程為五天，每天服用兩次藥物，一次服用兩顆名為nirmatrelvir的實驗性抗病毒藥物，和一顆現用於治療HIV病毒的ritonavir藥物。

輝瑞指出，該療程旨在避免新冠病毒在人體內複製，病患出現病症三天內服用Paxlovid效果最佳；Paxlovid副作用輕微，但輝瑞未提供細節。

拜登14日稱讚輝瑞Paxlovid的報告，並稱這個好消息可望成為對抗病毒的有力工具，在抗疫路上跨出重要一步。

拜登說，聯邦政府已下訂大量Paxlovid，足以治療1000萬人，平均每名病患成本約為530元，但接種疫苗和補強針，才是最能救命的重要工具。

南非14日公布一項尚未經同儕互審的分析指出，輝瑞疫苗對Omicron的防護力較低，但仍是避免住院的有效工具；該初步分析表示，Omicron似乎更容易在人與人之間傳播，且傳播速度飛快。

Omicron快速傳播，但目前仍不清楚是否會對醫院造成負擔；南非Omicron病例激增，但成人新冠病患住院率卻比2020年中更低。

不過，許多專家呼籲勿太快下結論，因為Omicron仍是新病毒株，且新冠病患確診後，往往延後數周才可能住進醫院。

正在生產的輝瑞新冠口服用藥，一旦獲得批准就可上市。(Getty Images)
正在生產的輝瑞新冠口服用藥，一旦獲得批准就可上市。(Getty Images)
正在包裝中的輝瑞新冠口服用藥，一旦獲得批准就可上市。(美聯社)
正在包裝中的輝瑞新冠口服用藥，一旦獲得批准就可上市。(美聯社)

輝瑞 Omicron 疫苗

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