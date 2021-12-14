想扶正小三…早餐混海洛因殺妻 密西根男被判終身監禁

密西根州男子哈里斯(中)將海洛因混入早餐穀物中而毒殺妻子，月10日法院宣判量刑，哈利斯需終身監禁。（美聯社）

密西根州一名男子哈里斯(Jason Harris)於2014年以海洛因混入早餐穀物將妻子毒殺，今年11月遭陪審團裁定一級謀殺、煽動謀殺和提供至人於死的藥物罪名成立；本月10日法院宣判量刑，哈利 斯需終身監禁。

「我完全同意陪審團的判決，」密州傑納西巡迴法院(Genesee Circuit Court)法官紐布拉特(David J. Newblatt)向哈里斯說道：「你有罪。你做了這件事，你是個殺人兇手、也是個騙子。我必須告訴你，陪審團和我都看穿了你的謊言。」

法律文件指出，戴維斯於2014年9月28日遇害，當天哈里斯給36歲的妻子克絲汀娜‧戴維斯(Christina Davis)準備了一碗早餐穀物，但裡面卻偷偷加了海洛因；據稱戴維斯當晚出現無力反應，甚至連湯匙都握不住，哈里斯便扶著戴維斯回房休息。

根據哈里斯告訴警方的證詞，隔天一早妻子仍在熟睡，他便帶著兩個孩子出門上班；但後來妻子一直沒有回覆他的簡訊，才找鄰居幫忙，希望他們能到家裡檢查妻子的狀況。

據稱鄰居發現時，戴維斯的遺體已經呈現冰冷、且毫無反應的狀態，立刻通報緊急救護人員，但戴維斯仍回天乏術。

事後經法醫相驗，認定死因為藥物過量，不過戴維斯的家人堅持她生前沒有使用任何藥物或毒品 ；後來檢方將冰箱儲放的母奶化驗也證實，家屬所言屬實。

案發後哈里斯獲得12萬元的壽險 賠償，但檢調人員卻發現哈里斯長期和多名女性有染；而戴維斯死後九天，哈里斯立刻購買一張去羅德島的機票拜訪一名女性；此外，哈里斯的兄弟姊妹還告訴警方，他多次透露想甩掉妻子的念頭。

當地警方費時兩年調查此案，法醫於2019年8月正式將戴維斯的死因從意外改為他殺，以便檢察官向哈里斯提出殺人指控。