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芝警搞錯地址 誤逮裸女還「不讓穿衣服」要賠290萬

抓錯人還不讓穿衣…芝加哥警誤逮裸女案 可能要賠290萬

記者張聲肇／綜合報導
芝加哥警察2019年誤闖民宅、誤逮赤裸民女，芝加哥市議會委員會13日建請政府賠償290萬元與受害人和解。（美聯社）
芝加哥警察2019年誤闖民宅、誤逮赤裸民女，芝加哥市議會委員會13日建請政府賠償290萬元與受害人和解。（美聯社）

芝加哥警察2019年誤闖民宅，誤逮赤裸民女烏龍案，芝加哥市議會委員會13日建請政府賠償290萬元與受害人和解。

警察闖入社工人員安賈內特‧楊格(Anjanette Young)住處時，她一絲不掛，但不斷強調警察走錯地方，仍被銬上手銬。事後調查證實，她裸身16秒鐘，之後警察蓋在她身上的衣物也不斷掉下來，40分鐘後，才獲准穿上衣服。

市議會顧問梅札(Celia Meza)告訴議會財政委員會，「市府從未爭辯楊格女士未受到尊重的事實。」

市府法務部門發言人卡斑斑(Kristen Cabanban)說，楊格的律師已同意這個和解方案。

市長賴特福特(Lori Lightfoot)本人和該市警局糗事連連，支付大筆公帑和楊格和解不過是最近的事例。

這位民主黨市長稱，警察搞出這烏龍，事先她還不知情，但是她的電郵分明顯示，幕僚早就通知過她。事後，市府律師還向法院申請禁制令，不准電視台播放警方搜索楊格住宅的影片，更引起輿論大譁。

賴特福特競選時，口口聲聲要改革市政，上台後，卻重蹈自己批評的前市長伊曼紐(Rahm Emanuel)的覆轍，警察「裸捕」無辜市民、加上自己就本案前言不對後語，更加打擊她的政治聲望。

伊曼紐在任時，警察槍殺非裔少年麥唐納(Laquan McDonald)，伊曼紐曾力阻各方發布警察執行現況的隨身錄影片。

楊格今年2月對市府和12名警察提告，理由是警方根本沒搞清楚搜捕對象的地址，市府民權單位調查後，於11月建議開除其中八名警察，或將他們停職，顯見公家自知理虧，也凸顯，這樁官司以和解收場的可能性大增。

根據美聯社分析，2004年到2016年，芝加哥為警察不當行為等事件，總共賠款6.62億元與民和解；芝加哥論壇報說，到2019年，賠償額更累積到7.5億元。

警察 芝加哥 民主黨

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