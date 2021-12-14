南卡律師買兇殺自己 保釋金700萬 面臨最高刑期500年

南卡州律師所繼承人梅道（左）為了讓兒子領取他身故的保險金，買兇找人殺自己，面臨數十項犯罪指控。（路透）

南卡羅來納州 著名律師事務所繼承人梅道(Alex Murdaugh)今年9月買兇找人殺自己，事後向警方自首一切都是為了讓僅存的兒子領取他身故的保險 金；他的財務問題也跟著被揭露，面臨數十項金融犯罪的指控；法官13日裁定梅道的保釋金為700萬元，他也首度公開談話，將一切罪刑歸咎於自己20年來對鴉片成癮的問題。

巡迴法院法官艾莉森‧李(Alison Renee Lee)宣布保釋金高達700萬元，並堅持梅道保釋後必須受到電子監控在家中軟禁，以及隨機藥物檢測和諮商。

「我現在能夠直線思考，我的腦袋已經比過去幾年還要清楚。」梅道表示：「我希望能適當的處理、面對這些指控，我也期待能修復過去我所造成的傷害，還有我與人們的關係。」

多項詐欺 與竊盜罪名 吸金620萬元

南卡州律師所繼承人梅道為了讓兒子領取他身故的保險金，買兇找人殺自己，面臨數十項犯罪指控。（路透）

現年53歲的梅道繼承了漢普頓郡(Hampton County)的家族律師事務所，但後來卻因挪用數百萬元的公款被逐出；如今他還面臨約50項詐欺和竊盜的罪名，被檢方指控企圖從客戶身上謀取超過620萬元的資金。

此外，檢方也對他提出其他指控，關於今年9月4日他雇兇殺自己，是為了讓兒子可以領到他的身故保險金1000萬元。

梅道聲稱，案發前24小時，他向哥哥及律師事務所合夥人坦承自己20年來對鴉片成癮，而那段期間自己也試著戒毒；梅道也計畫到戒毒中心接受治療，之後公司便針對資金遺失的部分公開調查結果。

梅道表示，雖然他的行為讓家人蒙羞，但9月以來他的狀況持續好轉，而且之後三個月都沒有再使用鴉片。

)南卡州律師所繼承人梅道為了讓兒子領取他身故的保險金，買兇找人殺自己，面臨數十項犯罪指控。（路透）

大陪審團13日在聽證會上提出48項罪名，包括詐欺罪、電腦犯罪、洗錢和偽造罪；檢方指出，梅道的罪刑回推自2015年開始，受害對象除了親戚朋友，還有無證移民和車禍事故的受害人。

調查人員表示，梅道為了詐財另外設置一個銀行帳號，而且還使用與公司名稱相似的名字，並用來支付逾期帳單、信用卡，還有與親友之間的財務事宜。

梅道目前被控的所有罪名一旦成立，最高恐面臨逾500年刑期。