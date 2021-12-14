我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肯州龍捲風災 全家躲浴室被打飛 2個月大女嬰不治

芝警搞錯地址 誤逮裸女還「不讓穿衣服」要賠290萬

南卡律師買兇殺自己 保釋金700萬 面臨最高刑期500年

編譯林梅婕／綜合13日電
南卡州律師所繼承人梅道（左）為了讓兒子領取他身故的保險金，買兇找人殺自己，面臨數十項犯罪指控。（路透）
南卡州律師所繼承人梅道（左）為了讓兒子領取他身故的保險金，買兇找人殺自己，面臨數十項犯罪指控。（路透）

南卡羅來納州著名律師事務所繼承人梅道(Alex Murdaugh)今年9月買兇找人殺自己，事後向警方自首一切都是為了讓僅存的兒子領取他身故的保險金；他的財務問題也跟著被揭露，面臨數十項金融犯罪的指控；法官13日裁定梅道的保釋金為700萬元，他也首度公開談話，將一切罪刑歸咎於自己20年來對鴉片成癮的問題。

巡迴法院法官艾莉森‧李(Alison Renee Lee)宣布保釋金高達700萬元，並堅持梅道保釋後必須受到電子監控在家中軟禁，以及隨機藥物檢測和諮商。

「我現在能夠直線思考，我的腦袋已經比過去幾年還要清楚。」梅道表示：「我希望能適當的處理、面對這些指控，我也期待能修復過去我所造成的傷害，還有我與人們的關係。」

多項詐欺與竊盜罪名 吸金620萬元

南卡州律師所繼承人梅道為了讓兒子領取他身故的保險金，買兇找人殺自己，面臨數十項犯...
南卡州律師所繼承人梅道為了讓兒子領取他身故的保險金，買兇找人殺自己，面臨數十項犯罪指控。（路透）

現年53歲的梅道繼承了漢普頓郡(Hampton County)的家族律師事務所，但後來卻因挪用數百萬元的公款被逐出；如今他還面臨約50項詐欺和竊盜的罪名，被檢方指控企圖從客戶身上謀取超過620萬元的資金。

此外，檢方也對他提出其他指控，關於今年9月4日他雇兇殺自己，是為了讓兒子可以領到他的身故保險金1000萬元。

梅道聲稱，案發前24小時，他向哥哥及律師事務所合夥人坦承自己20年來對鴉片成癮，而那段期間自己也試著戒毒；梅道也計畫到戒毒中心接受治療，之後公司便針對資金遺失的部分公開調查結果。

梅道表示，雖然他的行為讓家人蒙羞，但9月以來他的狀況持續好轉，而且之後三個月都沒有再使用鴉片。

)南卡州律師所繼承人梅道為了讓兒子領取他身故的保險金，買兇找人殺自己，面臨數十項...
)南卡州律師所繼承人梅道為了讓兒子領取他身故的保險金，買兇找人殺自己，面臨數十項犯罪指控。（路透）

大陪審團13日在聽證會上提出48項罪名，包括詐欺罪、電腦犯罪、洗錢和偽造罪；檢方指出，梅道的罪刑回推自2015年開始，受害對象除了親戚朋友，還有無證移民和車禍事故的受害人。

調查人員表示，梅道為了詐財另外設置一個銀行帳號，而且還使用與公司名稱相似的名字，並用來支付逾期帳單、信用卡，還有與親友之間的財務事宜。

梅道目前被控的所有罪名一旦成立，最高恐面臨逾500年刑期。

詐欺 保險 南卡羅來納州

上一則

Omicron傳染炸彈 挪威每日恐30萬人染疫 丹麥危機重重

下一則

拜登推動電動車普及 全美將建50萬個充電站

延伸閱讀

好萊塢35歲男子涉嫌向歌迷人群開槍被捕

好萊塢35歲男子涉嫌向歌迷人群開槍被捕
黎智英六四集會案罪成 判刑13個月

黎智英六四集會案罪成 判刑13個月
賄賂入學案 華商認罪罰款7.5萬 換取短刑期或緩刑

賄賂入學案 華商認罪罰款7.5萬 換取短刑期或緩刑
名校賄賂入學案 華商認罪罰款7.5萬 換縮短刑期

名校賄賂入學案 華商認罪罰款7.5萬 換縮短刑期

熱門新聞

拜登政府擬將30萬元以上現金購屋須通報的規定，適用範圍由12大城擴大到全美。圖為紐約曼哈頓的高樓。(Getty Images)

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

2021-12-07 10:58
圖為蔡英文總統2017年1月出席尼加拉瓜總統就職典禮。（圖：總統府提供)

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

2021-12-09 18:26
伊利諾州愛德華茲維爾市一座亞馬遜物流中心10日因不堪強風而倒塌，造成至少6人死亡，這加劇該公司對員工恢復「手機禁令」的擔憂。（路透）

龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人

2021-12-12 20:33
香港大學公布在顯微鏡下的Omicron變種病毒。取材自澎湃新聞

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現

2021-12-08 07:47
中華民國中美洲友邦陸續被中華人民共和國挖走，繼巴拿馬、蕯爾瓦多後，尼加拉瓜也被奪。剛大選結束的宏都拉斯也岌岌可危。（取材自Google）

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

2021-12-09 20:58
最新的omicron變種病毒有超強傳播力。取材自維基百科

Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化

2021-12-07 07:50

超人氣

更多 >
地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬

地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬
他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死
移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝
這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅
睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠

睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠