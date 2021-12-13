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龍捲風重襲 肯州1張家庭照 吹到130哩外印州

編譯郭宣含╱綜合12日電
在印弟安那州新伯尼市的Katie Posten ，11日在她車上擋風玻璃上發現一張被龍捲風自來130哩外吹來的肯塔基州受災民眾家居照。(美聯社)
在印弟安那州新伯尼市的Katie Posten ，11日在她車上擋風玻璃上發現一張被龍捲風自來130哩外吹來的肯塔基州受災民眾家居照。(美聯社)

龍捲風在肯塔基州肆虐一晚後，11日一早，印第安納州新奧伯尼(New Albany)居民凱蒂．波斯頓(Katie Posten)在自家汽車的擋風玻璃上發現一張照片，照片是是一名婦女抱著小男孩，她透過網路尋人後，發現照片竟然來自130哩外一戶被吹毀的肯州住宅。

波斯頓拿到的照片上，有一名吹著黑白條紋背心裙裝的婦女，頭上綁著一條絲巾，並抱著一個坐在腿上的小男孩；照片背後用草書寫著「格蒂．斯瓦澤爾(Gertie Swatzell)和J.D.斯瓦澤爾(J.D. Swatzell)，1942年」。

波斯頓10日晚上一直在追蹤龍捲風的新聞，龍捲風橫掃肯州路易維爾(Louisville)，穿越俄亥俄河(Ohio River)，一度逼近印州新奧伯尼。因此波斯頓猜測，這張照片可能是某戶住宅被吹毀後四散的碎片。

「從日期看來，我知道這來自一間遭龍捲風摧毀的房屋，不然照片怎麼會跑到這？」波斯頓12日上午接受電話訪問時表示：「這不是收據，而是一張保存良好的照片。」

現代問題需要現代手段，她將這張照片貼到臉書和推特上，並拜託網友協尋照片主人。

30歲在科技公司工作的波斯頓表示：「很多人在臉書轉發這張照片，網友看到照片又認識有相同姓氏的好友，就會標註那個人。」

這個朋友就是柯爾．斯瓦澤爾(Cole Swatzell)，他表示照片屬於肯州道森斯普林斯(Dawson Springs)的一戶家庭；道森斯普林斯跟新奧伯尼的直線距離近130哩，開車距離更達167哩；斯瓦澤爾12日並未在臉書對此事回應。

波斯頓打算這周將照片還給斯瓦澤爾一家。

奧克拉荷馬大學氣象學教授史諾(John Snow)表示，照片會飛到近130哩外，這件事雖然「罕見，但也不是那麼不尋常」。

他指出，1920年代有一次紀錄是，紙張碎片從密蘇里州布西爾(Bootheel)飛行230哩至伊利諾州南方；這張紙屑乘著風，有時離地高度可達3萬至4萬呎高。

龍捲風 臉書 密蘇里州

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