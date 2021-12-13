隔10分鐘… 龍捲風吹倒倉庫 子聯繫父母竟成最後通話

亞馬遜倉庫衛星畫面。(美聯社)

龍捲風 10日晚間侵襲中西部六州，造成伊利諾州 許多家庭天人永隔，而肯塔基州 則是拉丁裔社區受創慘重；風災倖存者表示，經歷生離死別的天災，讓人變得謙遜且體悟家人最重要。

伊利諾州艾爾頓(Alton)29歲居民克萊頓‧寇普(Clayton Cope)當晚前往愛德華茲維爾市(Edwardsville)的亞馬遜(Amazon)物流中心上班，他曾打電話聯繫雙親，說他會與同事在倉庫內避難；孰料十分鐘後，龍捲風來襲、倉庫倒塌。

卡拉‧寇普(Carla Cope)與丈夫多次打電話試圖聯繫兒子卻音訊全無，遂決定驅車半小時前去一探究竟，「當我們停車時，現場怵目驚心、一片狼藉，到處都是卡車與救援車輛。」

寇普夫婦看到倉庫被夷為平地，心裡已做最壞打算；他們後來得知，兒子是倉庫至少六名罹難者之一。

卡拉的丈夫和兒子都在該倉庫上班，兩人的班表錯開，只有周三晚上一起上夜班。

卡拉說：「如果不是我兒子，就會是我先生(罹難)。」

母：兒子講電話時未流露害怕語氣

她表示，兒子的噩耗令她難以置信，回憶兒子講電話時並未流露害怕語氣；她說，兒子熱心助人，在電話中也表示會確保所有人都找到遮蔽處。

在肯塔基州重災區梅菲爾德鎮(Mayfield)，當地電力尚未恢復，教堂牧師的妻子安納‧馬索(Ana Massò)已主動協助無家可歸的鄰居，以及失去親人遺屬。

馬索12日早上與一群年輕人一起做了三明治，分送給災民食用，並募集礦泉水和盒裝穀片等物資。

馬索感慨：「拉丁裔社區受創嚴重，許多人無處可去，不知向誰求助，情況很遭。」

梅菲爾德鎮人口約1萬人，拉丁裔占18%，移民社群關係緊密，其中不少人在倒塌的蠟燭廠上班。

當地高中校車司機法比恩(Luis Fabian)12日自發性駕車尋找需要幫助的倖存者，以免少數移民因語言隔閡而無從求助；他在一處遭龍捲風夷平的建築廢墟中找到一對年輕夫妻，他們正愁沒有牛奶給孩子喝，並將他們載往庇護所。

中部多州遭到強大龍捲風群掃過，肯州梅菲爾德鎮受創最深，百年未有的天災 ，可能上百居民罹難。圖為鎮上居民12日上午室外做禮拜祈禱，相互安慰打氣。(美聯社)

躲進大廳壁櫥 夫以肉身護妻

肯塔基州南部城市鮑靈格林(Bowling Green)一對夫妻艾咪與巴德‧摩爾(Amy and Bard Moore)在龍捲風來襲時，連忙帶著兩條狗躲進大廳壁櫥；艾咪用雙臂護住兩條狗，巴德則以肉身蓋住妻子和狗兒，待風災過境才淚流滿面的步出壁櫥。

摩爾家的屋頂上破了一個大洞、木頭玻璃碎屑滿地，房屋並未全倒，但當地居民並非都如此幸運，包括多名來不及長大的孩子。

躲過一劫的摩爾說，「經過這種改變一生的劫難，讓人更加謙遜、感激，所有事情都不重要，家人才是最重要的。」