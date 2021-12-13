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「永遠愛你 直到再相見」亞馬遜6罹難者公布 家屬淚崩

編譯柯立偉╱綜合12日電
伊州亞馬遜工廠成廢墟。(美聯社)
伊州亞馬遜工廠成廢墟。(美聯社)

伊利諾州愛德華茲維爾市(Edwardsville)一間亞馬遜(Amazon)物流中心10日晚間遭到龍捲風重創，除已搭乘當局安排的交通車離開現場的45位生還者外，搜救隊已找到六具屍體並公布身分；警察局長費爾柏克(Michael Fillback)表示，仍會在現場持續搜索幾天，但再找到生還者的機率愈趨渺茫。

麥迪遜郡(Madison)驗屍官諾恩(Stephen Nonn)12日公布找到的六位死者名單，分別為現年26歲的麥克尤恩(Austin J. McEwen)、28歲的莫羅(Deandre S. Morrow)、29歲的科普(Clayton Lynn Cope)、34歲的艾斯莉亞．賀柏(Etheria S. Hebb)、46歲的維登(Larry E. Virden)，與62歲的狄奇(Kevin Dickey)。

單親媽媽走了 留下1歲子

賀柏的繼母指出，她是一名單親媽媽，獨力扶養不到一歲的兒子馬力克(Malik Hebb)；她說：「馬力克接下來的一生都沒有媽媽的角色，這對他的人生是重大缺憾，希望上帝的恩典可以讓他渡過難關。」

另名死者維登的女友切麗．瓊斯(Cherie Jones)說：「風暴開始前，維登給我發短信，說要等到風暴過去才出發；他愛每個人，我會永遠想念他」；維登的女兒賈斯提斯(Justice Virden)則在社群媒體上放了一張父親開著卡車的照片紀念他，並寫道：「我永遠愛你，直到我們再見面。」

亞馬遜：失去員工至感痛心

本次意外中最年輕的死者麥克尤恩的家屬同樣悲痛欲絕，他的表弟麥基(Devyn McGee)在臉書上沉重地表示：「我無法想像事發當下你有多惶恐，更無法把你從記憶中抹除；我真的很遺憾這種事發生在我們家身上。」

亞馬遜發言人凱莉．南特爾(Kelly Nantel)指出，公司對於這起意外中失去的每位員工至感痛心，會盡可能提供家屬一切需要的協助。

然而，零售、批發和百貨公司工會(RWADSU)主席艾伯鮑姆(Stuart Appelbaum)批評亞馬遜讓員工在惡劣天氣條件下從事危險勞務；他說：「亞馬遜再度把公司利潤置於員工安全之上，要求勞工在龍捲風環境下繼續作業，無論如何不可原諒。」

亞馬遜 風暴 龍捲風

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