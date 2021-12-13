「男友1秒就不見了」龍捲風重襲梅城 宛如驚悚片

肯州婦女Kirks與男友Lannis Ward都在爉燭工廠工作，現在Warde下落不明。圖為Kirks在廠外安慰孩子。(美聯社)

肯塔基州 10日遭逢史上最慘重龍捲風 災難，其中梅菲爾德鎮(Mayfield)為當中的重災區，城鎮消失泰半，教堂、工廠均不能倖免於難，讓一些人對未來的重建感到茫然，但也有人相信「一切都會好起來」。

龍捲風侵襲時，「梅菲爾德消費產品」(Mayfield Consumer Products)蠟燭廠內約110人仍在廠內工作，員工摩根(Jamal Morgan)表示，聖誕節 旺季來臨，他開始通宵達旦工作，賺取加班費貼補家用。

肯州急救人員徹夜全力搶救可能埋在工廠廢墟內的工人。(美聯社)

1人睡過頭沒上班逃一劫

摩根原本也要在當天上夜班，但因睡過頭作罷，結果塞翁失馬；因為龍捲風侵襲後的廠房，目前八人死亡、八人失蹤，現場斷垣殘壁，大量員工失蹤，卻飄散著一股香氛味，讓牧師考利(Joel Cauley)說，這簡直是如恐怖、懸疑片中才會有的場景。

歐頓．寇克(Autumn Kirks)在上工時收到避難警告後，與男友沃德(Lannis Ward)相距10呎，在走廊上尋找可躲藏的地方，但是「我記得我的目光只離開他一秒鐘，然後他就不見了」。

沃德原先所在位置是一堵牆，但寇克一回頭、發現沃德消失時，她看到的是蒼穹與閃電；而沃德名字則出現在罹難名單上。

蠟燭廠 仍僅傳40人生還

蠟燭廠在事發後24小時，仍傳出只有40人生還，這是通訊能力受龍捲風破壞所致，代表人命損失未如預期的大；但是在現場協助善後，搜尋生還者的當地居民克倫肖(Joe Crenshaw)說，他不清楚梅菲爾德是否能有重回往日榮景的一天。

琳達．奧利弗(Linda Oliver)10日在朋友家避難，隔天早上走路回去，她愈離自己家愈近，沿路的受創程度就愈嚴重，讓她眼淚潰堤，祈求房屋的主人都能安然無恙；但奧利弗聽到街坊鄰居說，她根本還沒到受創最深的街區，那裡已幾乎成為平地。

倖存的肯州梅菲爾德鎮的48歲居民麥克狄爾12日談到龍捲風經過，難過拭淚。(路透)

梅城重建 需要大家支持

清理家當的庫珀(Dashawntrey Cooper)則說，只靠蠻力無法重建梅菲爾德，這場災難「要嘛會讓梅菲爾德再次屹立，要嘛就是會摧毀這座城鎮」；蓋布瑞斯(Kylan Galbreath)則說，梅菲爾德的重建，需要大家相互支持。

六年前才從威斯康辛州搬到梅菲爾德的斯旺特(D.J. Swant)對此很樂觀，儘管她從避難的地下室走出來後發現，她的家陽台消失、煙囪倒塌、梁柱移位、窗戶破裂，讓床上布滿玻璃碎片及樹枝落葉。

居民：一切都會好起來

但她看到的是向她們關心一切是否安好的鄰居；斯旺特說：「這就是為什麼我愛這個地方」，「一切都會好起來的，雖然需要一段時間，但是會好起來的。」