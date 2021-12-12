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龍捲風狂襲／伊州亞馬遜物流中心塌 至少6死仍多人受困

編譯柯立偉／綜合11日電
位於伊利諾州愛德華茲維爾市的亞馬遜物流中心倉庫10晚在龍捲風中坍倒，眾多工人被困，已知至少六死。圖為急救人員連夜搜救。（美聯社）
位於伊利諾州愛德華茲維爾市的亞馬遜物流中心倉庫10晚在龍捲風中坍倒，眾多工人被困，已知至少六死。圖為急救人員連夜搜救。（美聯社）

北美大平原10日晚間十餘起龍捲風陸續肆虐，伊利諾州愛德華茲維爾市(Edwardsville)一座亞馬遜(Amazon)的物流中心也不堪強風而倒塌，至11日晚間已有六人死亡；救難人員預計仍有人被困，預計搜救行動至少還會持續三天。

愛德華茲維爾市警察局長費爾柏克(Michael Fillback)指出，物流中心倒塌前約有50名員工在內，目前已找到六具屍體，另有約30人透過當局安排的交通車撤離，少部分員工可能已自行離去；不過，由於此物流中心「沒有固定員工」，因此可能沒辦法統計到底有多少人自行離開，只能盡力尋找建築物殘骸下的遺體或可能的生還者。

費爾柏克說：「現場殘骸四散，風速也尚未減緩，所以搜救工作還是有一定難度；我們目前先試著固定建築物結構，救援工作將持續至我們救出每一位生還者並找到每一具罹難者遺體為止。」

可能在建築物內而目前沒有聯繫上的員工家屬也都守在現場，希望能夠等到好消息；一位亞馬遜司機艾蜜莉．艾普森(Emily Epperson)說：「同事麥克尤恩(Austin McEwan)可能在建築物裡，我真的很擔心，從龍捲風過去後到現在都沒能聯絡上他。」

另一名卡車司機的家屬莎拉．比爾曼(Sarah Bierman)也表示，10日晚間8時左右與丈夫通完電話後他就杳無音訊，實在非常擔心丈夫現在的狀況；她說：「10日晚上我丈夫打電話跟我說要去物流中心地下室停車，從那以後到現在都沒消息，我真的很擔心。」

伊州民主黨籍州長普立茲克(J.B. Pritzker)災後立即指示警察局及消防局進駐，也在推特上表達對此事件的哀悼；推文寫道：「今晚(10日晚間)我與所有愛德華市的市民一同禱告，並與市長保持聯繫，提供一切必要資源。」

亞馬遜執行長的賈西(Andy Jassy)也就自家物流中心坍塌導致多位員工罹難、尚有數人下落不明的悲劇，在推特上說：「對於本公司在愛德華市失去的每一位員工，我們非常不捨與心碎；我們正與當地主管機關合作，對所有受難者及家屬提供一切必要的援助。」

亞馬遜 警察 龍捲風

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