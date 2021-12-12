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龍捲風狂襲／阿州養老院被吹垮1死 田州也重創4人罹難

編譯洪毅／綜合11日電
密蘇里州德范斯郡一居民11日回到原來的住屋，希望找到一些生活用品，但發現都已蕩然無存。（美聯社）
密蘇里州德范斯郡一居民11日回到原來的住屋，希望找到一些生活用品，但發現都已蕩然無存。（美聯社）

中部地區10日晚間起，陸續遭到嚴重的龍捲風侵襲，除肯塔基州為重災區，阿肯色、田納西州亦傳出傷亡，田納西州已知四人罹難，阿肯色州則有兩人罹難，其中一人在安養中心被摧毀時喪生。

數十個龍捲風從肯塔基州西部開始，往西南部畫下鮮明的軌跡，讓田納西州西北部、阿肯色州東北部留下鮮明的印記，一路上可謂摧枯拉朽。

阿肯色州東北部至少遭遇八個龍捲風侵襲，截至11日至少有2萬3000戶停電，密西西比郡(Mississippi County)利奇維爾(Leachville)一名婦女罹難，克雷格黑德郡(Craighead County)莫內特(Monette)一間86床位的安養照護中心被摧毀。

克雷格黑德郡長戴伊(Marvin Day)表示，事情發生在10日晚上8點15分左右，照護中心不少人已經接到預警、躲入地下室避難，但仍有一人罹難，五人重傷、一人受傷，目前約有20多人仍困在地下室等候救援。

阿肯色州長哈欽森(Asa Hutchinson)11日前往安養中心視察時，看到被吹翻的屋頂及坍塌的牆壁，外露的房間，散落一地的床鋪及輪椅殘骸；哈欽森表示，這是「不折不扣的災難性破壞」，沒有更大的人命損失或許是「不幸中的萬幸」。

田納西州緊急事故管理局(Emergency Management Association of Tennessee)則表示，目前已知該州罹難人數為四人，兩人在奧拜恩郡(Obion County)，其他兩人分別在萊克郡(Lake County)、謝爾比郡(Shelby County)。

田納西州長比爾李(Bill Lee)11日前往萊克郡及受重創的威克萊郡(Weakley County)視察，看到幾乎全毀的小鎮德勒斯登(Dresden)說，這是他見過「最感痛心」的情景。

不過同樣是斷垣殘壁、滿目瘡痍的奇特姆郡(Cheatham County)，該郡警官米勒(Ken Miller)表示，雖然一名婦女因撤離房屋不及而受重傷，但看到這樣令人「震驚」的災後場景，仍覺得無人命損失真是「神蹟」。

田納西州 阿肯色州 龍捲風

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