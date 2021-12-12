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12月龍捲風罕見 全球暖化恐有更多致命風災

編譯柯立偉／綜合11日電
在肯塔基州鮑靈格林郡，10日晚光著腳從卡狄諾旅館逃出的一名住客，11日在龍捲風過後回到旅館時，發現已面目全非。（Getty Images）
在肯塔基州鮑靈格林郡，10日晚光著腳從卡狄諾旅館逃出的一名住客，11日在龍捲風過後回到旅館時，發現已面目全非。（Getty Images）

北美大平原10日晚間發生大型龍捲風災害，單在肯塔基州目前就已知約70人死亡；專家指出，12月已非龍捲風季節，還形成致災性嚴重的龍捲風相當罕見，且這起龍捲風初步研判是40多年來首個橫跨阿肯色、密蘇里、伊利諾、肯塔基等四州，移動距離達250哩的龍捲風。

氣象學家馬斯特斯(Jeff Masters)表示，如果這起龍捲風事後獲確認為「單一龍捲風」，而非「龍捲風群」，它將成為史上第一個跨越四州的龍捲風；他在推特說：「10日晚間的龍捲風是我投入氣象研究40年來最令人震驚的一起天氣現象。」

密西西比州州立大學(Mississippi State University)氣象學家塞西(Craig Ceecee)指出，這起龍捲風是由於墨西哥灣的暖溼低壓帶沿北美大平原北上，在五大湖區遭遇氣溫高於平均值的極地氣流，使低壓帶增強並形成鋒面系統；到10日晚間，由於鋒面系統碰上異常溫暖、極不穩定的空氣，導致大氣出現多次雷爆，形成龍捲風的雛型。

由於高空風向與地面風向相反，當龍捲風雛型移動到阿肯色州東北部時，就形成了一場「完美風暴」；孟菲斯(Memphis)氣象局在當地時間10日晚間7時6分立即發出警報，強調「特別危險」，要求民眾「立即就地尋找掩護」。

塞西說：「極地氣流的溫度高於12月平均值，導致大氣系統『不知道現正隆冬』，因此可以說這次的龍捲風是地球暖化的產物」；北伊利諾大學(Northern Illinois University)氣象學教授甘西尼(Victor Gensini)也贊成此結論，他說：「全球暖化下，冬季可能愈來愈常爆發致命性的龍捲風。」

本次氣象局雖然及時發出龍捲風警告，但由於龍捲風本來就是突發性的氣候現象，不像颶風能事先預測，再快也要等到龍捲風初步成形才能預估路徑及強度；龍捲風專家艾德華茲(Roger Edwards)說：「再好的預測系統，最多做到『降低死傷』，不可能『毫無死傷』。」

龍捲風 暖化 墨西哥

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