恐逾百死 30餘起龍捲風襲美國中南部6州 拜登啟動聯邦救援

威力超強的冬季龍捲風10日晚間至11日清晨席捲中部和南部六州，據估計至少造成80人死亡。圖為災情最嚴重的肯塔基州梅菲爾德市幾乎夷為平地。（路透）

逾30個龍捲風 在10日晚間至11日清晨席捲美國中部和南部六州，將多棟大樓夷為瓦礫碎片，當局憂死亡人數恐超過80人，最慘重的災情包括肯塔基州 蠟燭廠倒塌，伊利諾州亞馬遜倉庫遭吹翻，以及阿肯色州療養院遭摧毀；肯塔基州長預估死亡人數可能超過百人；拜登 總統11日已宣布啟動聯邦救援。

急救人員在肯塔基州梅菲爾德市一家坍塌的蠟燭廠搜救倖存者。（Getty Images）

肯州最慘一夜 蠟燭廠傾覆 死亡恐破紀錄

肯塔基州的罹難人數，很可能是該州130年來死亡人數最多的龍捲風災，超過1890年路易維爾地區造成76人死亡的龍捲風。

有線電視新聞網(CNN)氣象專家指出，據報逾30個龍捲風出現在全美至少六州，包括阿肯色、伊利諾、密西西比、密蘇里和田納西州；其中一個強大龍捲風行徑路線長，一路從阿肯色州移動逾250哩至肯塔基州。

北伊利諾大學極端氣候研究員真齊尼(Victor Genzini)表示，若初步報導經證實，這個龍捲風有可能是美國史上路徑最長的龍捲風之一；目前紀錄最長是1925年約220哩長的龍捲風，但這次的龍捲風災路徑近250哩，且在12月冷天出現，尤其特別。

暴風路徑250哩 20萬戶迄無電

根據電力情況追蹤網站PowerOutage.us.數據顯示，逾20萬用戶到11日上午仍無電可用。

肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)表示，該州經歷史上最慘的一夜，「我確信死亡人數超過70人，今天結束前可能超過100人。這次龍捲風的破壞程度前所未見」。

肯州受創最嚴重，梅菲爾德市(Mayfield)蠟燭廠倒榻，該市法院的鐘塔倒塌，南部城市鮑靈格林(Bowling Green)狂風時速達150哩，住家店家受重創，而且還有大規模停水停電；貝希爾指出，蠟燭廠約有40人獲救，但可能有數十人喪命。

在肯塔基州梅菲爾德市，一處別墅被龍捲風削去屋頂。(Getty Images)

肯塔基州艾靈頓郡一輛火車在龍捲風襲擊下翻覆。（路透）

伊州亞馬遜倉庫坍塌 阿州療養院摧毀

伊州愛德華茲維爾市(Edwardsville)亞馬遜倉庫的部分屋頂崩塌，許多員工受困其中，現已證實六人死亡；阿州官員表示，該州至少兩人死亡，包括一名莫內特(Monette)療養院94歲居民，以及一名在利奇維爾(Leachville)店家的人士；田納西州至少四人死亡，密蘇里州則有兩人死亡。

龍捲風還造成一輛貨運火車脫軌，所幸未傳出傷亡。目前受災州的確切死亡人數仍不明，搜救工作截至11日仍持續進行中。

拜登哀悼罹難者 指氣候變遷所致

拜登11日在德拉瓦州威明頓(Wilmington)為龍捲風罹難者哀悼，並指出氣候變遷導致極端天氣反覆出現；拜登承諾會盡快派出聯邦協助到受災區。

「我知道各類天氣的強度，會受到地球暖化和氣候變遷的影響。」拜登說，「我現在說不準暖化對風暴的特殊影響，我要再請聯邦環保署(EPA)和其他專家進一步了解。」

拜登也承諾，等到他與其團隊不致影響肯州救援行動時，就會前去肯州探視。