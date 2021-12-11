通膨連半年逾5% 學者樂觀：經濟繁榮

食品、租金和能源的大漲，導致美國通貨膨脹，民眾荷包縮水。圖為紐約市居民選購水果。 （Getty Images）

勞工部 10日公布美國11月消費者物價指數 (CPI)，發現比去年同期上漲6.8%，寫下1982年6月以來最大增幅；同時，通膨也已連續六個月超過5%；不過，經濟學者指出，數據雖怵目驚心，但主要的驅動力包括經濟繁榮，消費者開支強大等，均屬良性。

華爾街日報(WSJ)10日報導，若不計食物及能源兩個價格變動很快的項目，只看核心物價指數，則發現11月物價同比上漲4.9%，是1991年以來最高，也比10月的漲幅4.6%增加不少。

逐月來算，經季節性調整，11月CPI增幅較10月為0.8%，而10月較9月增加0.9%，兩者約略相同。

11月車輛、房租、家具及機票價格上漲；能源價格出現緩漲跡象，但汽油價格連兩個月上漲6.1%；休閒娛樂及通訊的價格11月則下跌。

經濟學者賽奈(Allen Sinai)指出，這些通膨數據令人心驚，數十年來未見；但他也說，通膨的主要驅動力是良性的，也就是經濟繁榮，消費者開支強大，就業 人數日漸增多，需求強勁，而貨幣政策維持寬鬆，財政刺激史無前例。

野村證券資深美國經濟學者雨宮愛知(Aichi Amemiya)則指出，消費者開支持續轉變，由購買商品轉向購買勞務，有助於緩和通膨，跡象顯示運輸及自動車生產成本有所改善，通膨壓力2022年初可望開始變小，但12月可能依舊很高。

WSJ委託Vistage Worldwide Inc.公司，11月調查560多家小企業，企業主當中六成表示，過去90天內成本增加；八成指出，用人成本上升；72%表示供貨商已漲價。

勞工部指出，11月就業報告透露就業市場持續出現改善跡象；失業率由10月的4.6%到11月下降為4.2%；110萬人找到工作；最新官方數據指出，10月消費開支依然強勁，10月份增加1.3%。

跟過往經濟復甦有所不同點，在商品如汽車、家具及家電用品需求強勁，占通膨高漲的很大比例；至於旅遊休閒等勞務的價格，因為需求較弱，漲幅一般較小；富瑞集團(Jefferies)首席金融經濟學者馬科斯卡(Aneta Markowska)指出，這種動態很可能在今年假期季更為惡化，供需失衡將持續擴大。

雖說供應鏈卡堵在Omicron變種毒株出現前有緩解跡象，各公司行號要取得原料依舊吃力，最突出點在半導體供應短絀，讓自動車生產緩慢。