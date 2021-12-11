大突破…阿桑吉可引渡來美受審 不押入重刑犯監獄

阿桑吉去年1月13日離開倫敦法院。（路透）

英國 倫敦上訴法院推翻了之前下級法院裁定，延宕多時的阿桑吉案件，10日終於獲得突破；上訴法院裁定，「維基解密」(Wikileaks)創辦人阿桑吉(Julian Assange)得以被引渡到美國受審；遭控間諜罪、密謀駭入政府電腦等罪名的阿桑吉若被定罪，恐將面臨數十年有期徒刑。

阿桑吉律師將提上訴

對於拜登 政府來說，英國法院的裁決堪稱勝利；從前總統川普任內以來，美國政府便嘗試以多項罪名起訴阿桑吉；阿桑吉的律師團隊將向英國最高法院提出上訴。

由於阿桑吉取得政府機密文件並公開發布，美國司法部 決定以觸犯聯邦間諜法(Espionage Act)為由起訴，但引發阿桑吉是否受到美國憲法第一修正案言論自由保障的討論，某些倡議人士則說，司法部動作可能限縮媒體的新聞自由。

紐約時報分析，阿桑吉被引渡到美國受審之後，勢必引發影響重大的憲法攻防戰。

從英國法院角度來看，同意讓阿桑吉引渡到美國受審的裁定，並不涉及阿桑吉在美國遭控罪名是否成立，而在於美國典獄機構條件是否適合阿桑吉的精神狀態。

若定罪可回澳洲服刑

倫敦上訴法院指出，對於拜登政府的保證感到滿意，也就是不會將阿桑吉押入安全級別最高的重刑犯監獄；拜登政府也承諾，阿桑吉日後如果被定罪，可以要求回到其母國澳洲服刑。

拜登政府也對英國上訴法院指出，阿桑吉若有任何心理健康方面的治療要求，聯邦政府都會配合。

阿桑吉曾接受多名醫師精神鑑定，證實患有憂鬱症、記憶喪失；今年1月間，英國下級法院駁回美國主張引渡阿桑吉的要求，理由是以美國監獄設備與狀況等條件來看，阿桑吉入獄之後恐將被逼到自殺。

司法部發言人霍恩巴克(Wyn Hornbuckle)並不願對阿桑吉案發表評論，僅表示，美國政府對於英國法院的裁定感到欣慰。

阿桑吉辯護律師波拉克(Barry J. Pollack)則說，英國法院竟然接受美國政府願意給與阿桑吉人道待遇的「語意模糊保證」，令人憂心。

2012年，厄瓜多駐倫敦大使館給予阿桑吉庇護，因為阿桑吉在瑞典涉嫌性侵而被發布拘捕令。

阿桑吉在厄瓜多駐倫敦大使館住了七年，直到2019年被厄瓜多政府撤銷庇護；阿桑吉離開厄瓜多大使館的同一天，美國以駭客罪名起訴阿桑吉，數周之後又加碼指控阿桑吉觸犯聯邦間諜法。

從2019年以來，阿桑吉一直關押在倫敦的貝爾馬什監獄(Prison Belmarsh)。