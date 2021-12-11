頂級公司市值狂飆 高層猛賣股 馬斯克單月售出120億

特斯拉執行長馬斯克過去一個月中售出該公司股票多120億元之多。（路透）

數據分析指出，一些大公司創辦人如谷歌 的佩吉、布林、臉書 的查克柏格特正以創紀錄的速度及數量，出脫手中所持的公司股，原因在公司市值狂飆，也擔心明年國內局面及稅法生變；到11月底史坦普500指數各公司圈內人已出售635億元的持股，比去年多50%。

華爾街日報(WSJ)分析InsiderScore機構數據後發現，今年迄今共有48個頂級公司執行長已由售股各套現2億元以上，是2016到2020年平均值的近四倍。特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）在過去一個月中售出該公司股票 多120億元之多。

帶動這一波圈內人狂售股的有化妝品巨頭「雅詩蘭黛」(Estee Lauder)的老闆蘭黛(Ronald Lauder)、谷歌兩大創辦合夥人佩吉(Larry Page)與布林(Sergey Brin)；經濟復甦讓公司業績及獲利巨幅成長，這三人是四年多以來首次出脫持股。

科技部門大老闆售股在股市金額最多，達410億元，比去年多三分之一以上；金融部門老闆售股得款雖較少，但比例卻更大。

賓州大學會計學教授泰勒(Daniel Taylor)指出，圈內人士在股票最高價出脫，再於低谷期購回，其來有自，但今年頂級公司高層狂賣股票的現象，為近幾年所未見。

法令未規定執行長們售股要說明理由，肯說明的也沒幾個。華府民主黨國會議員在「重建美好未來」(Build Back Better)開支案中反覆斟酌，可能加稅，有時還動腦筋想調高長期資本利得稅率；於是在11月，圈內人便倒貨合計達155億9000萬元，搶在新稅法生效前售股節稅；泰勒表示，如此每賣股得1億元可節省稅金達800萬元。

國內反壟斷的呼聲也蔚為氣候，布林與佩吉上次出脫持股，是2017年在谷歌母公司Alphabet Inc每股800元的時候；今年5月兩人再回股市，股價已漲到每股2200元；兩人各出售約60萬股，稅前得款約15億元。谷歌財報時，營收創新紀錄，獲利去年同比增加一倍以上；更早之前七個月，司法部及各州檢察長都對谷歌提出反壟斷民事訴訟。

臉書的查克柏格今年賣出的股票，是去年同比的將近七倍，稅前得手近45億元；雖然蘋果iPhone改變隱私條款，WSJ做系列報導，踢爆「臉書檔案」(Facebook Files)，國會繼而對臉書等平台造成的傷害舉辦多次聽證，對臉書造成不小傷害，但臉書的營收及獲利還是創下紀錄。