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稅收大增 支出小增 新年度頭兩月赤字驟降17%

記者張聲肇／綜合報導

財政部10日表示，由於稅收大增而支出小增，新會計年度頭兩個月赤字將大降17%至3564億元；報告顯示，10月和11月的政府赤字比去年同期少729億元。

新會計年度10月1日開始；財政部的報告顯示，這兩個月的稅收總計5651億元，比去年同期大增23.6%，打破歷來會計年度頭兩個月的紀錄；11月的赤字1913億元，則是歷年11月的最高紀錄。

稅收大增顯示經濟好轉，企業獲利增加，就業人數也上升，個人所得稅上繳數額增加。企業補繳去年延交的社會安全稅，也是10、11兩個月稅收增加的原因。

國會鑒於新冠病疫打擊經濟，去年准許企業延遲繳交社安稅。

頭兩月的政府支出總額9215億元，雖比去年同期略增3.9%，也是歷年頭兩月的最高紀錄。

9月30日截止的2021會計年度赤字達2兆7700億元，史上第二高，僅次於2020年3兆1300億元。

這兩年赤字高漲的主要原因是國會批准一系列紓困經費，因應迭遭病疫打擊的經濟退縮，算是「非常時期」的振興經濟特別支出。

國會預算處預估，2022會計年度的赤字將縮小到1兆2000億元，隨後降至1兆元以下，2026會計年度以後，再度高於1兆元。

財政部 紓困 就業

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