我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大突破…阿桑吉可引渡美受審 不押入重刑犯監獄

日擬與美同步調 不派部長級官員出席北京冬奧

食品同比漲6.1% 房租11月上揚0.4% 助長通膨

編譯潘勛／綜合10日電
食品、租金和能源的大漲，導致美國通貨膨脹，民眾荷包縮水。圖為華府居民在店內選購食品。 （歐新社）
食品、租金和能源的大漲，導致美國通貨膨脹，民眾荷包縮水。圖為華府居民在店內選購食品。 （歐新社）

勞工部10日公布的消費者物價指數報告指出，11月通膨漲幅之高為近40年之最，助長通膨的部分力量在食品及租金大漲，另能源過去12個月上漲幅度達33.3%，幾乎是通膨率的五倍，也是另一重要因素；凡此種種，都對消費者及華府決策高層帶來挑戰。

紐約時報報導，勞工部消費者物價指數(CPI)報告指出，11月通膨率高達6.8%，其中食品價格同比去年漲6.1%，而在9、10兩個月分別上漲0.9%。

房租11月也上揚0.4%，反映住居市場緊俏已添增通膨壓力。租金上漲是源自自用住宅需求強勁，民眾在找空間較大的住宅，卻發現房屋供應短絀。

CPI報告另指出，截至11月，過去12個月間能源價格上漲33.3%；單是11月，汽油便漲價6.1%，對家家戶戶都造成負擔，尤其是假期季旅遊剛開始；過去一年油價漲幅達58.1%。

工業及居家取暖的燃油，其價格在11月上漲3.5%，只是比起10月漲幅12.3%，要遠為溫和；假如這種漲價減緩持續下去，可以讓為冬季取暖帳單而傷透腦筋的家家戶戶覺得壓力減少，但是燃油價格同比去年依然漲了59.3%。

電價11月上漲0.3%，幅度輕微，比起10月漲1.8%，算是好消息，但同比去年依然漲了6.5%。

能源漲價跟其他一些大宗商品漲價不同，成本很快就會轉嫁給消費者；而消費者近幾年已習慣能源價格較為低廉，現在發現能源漲價，驟然讓他們預算吃緊而十分不高興。

財務分析師麥克布萊德(Greg McBride)指出，現在每逢物價變動，全國家戶碰到的都是上漲；近來能源、食物及住居成本都在大漲，讓家戶都得緊縮預算；CPI上漲的壓力當中，這三項開銷占半數以上，僅能源就占7.5%。

通膨數據令人不悅又持續這麼久，尤其家家戶戶都躲不掉的核心開銷如能源，都可能加劇華府上演中的爭論，另決策高層要設定因應方法。國會共和黨人及油氣業遊說團體都把能源漲價歸咎給拜登的白宮。

物價上揚讓聯準會備感壓力；聯準會正在討論是否加快速度，結束回購公債計畫，這麼做也讓聯準會蓄勢待發，準備調升利率。

勞工部 聯準會 租金

上一則

遭疑違憲 最高院仍裁定德州心跳法續存

下一則

美確診、病歿雙飆 密州最慘 9軍醫團隊馳援5州

延伸閱讀

消費者物價指數創40年最大增幅 考驗拜登施政

消費者物價指數創40年最大增幅 考驗拜登施政
美11月CPI年升率近40年來最高 Fed加速退場勢在必行

美11月CPI年升率近40年來最高 Fed加速退場勢在必行
分析師：2023年之前消化不完海運壅塞 高運價助長通膨

分析師：2023年之前消化不完海運壅塞 高運價助長通膨
焦點轉向通膨 股指中止連漲

焦點轉向通膨 股指中止連漲

熱門新聞

拜登政府擬將30萬元以上現金購屋須通報的規定，適用範圍由12大城擴大到全美。圖為紐約曼哈頓的高樓。(Getty Images)

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

2021-12-07 10:58
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，神隱一段時間後，於4日落網。(美聯社)

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

2021-12-04 09:45
媒體再次曝料副總統賀錦麗的辦公室不和，賀錦麗與白宮不合， 團隊管理不當，高總幕僚紛紛求去。圖為賀錦麗10月在白宮參與視訊預算會議。(路透)

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

2021-12-05 23:19
聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Images)

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

2021-12-01 09:24
新冠快篩應該免費，但跑錯地方檢驗，有可能被收取保險不包的費用。(美聯社)

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局

2021-12-05 20:02
圖為蔡英文總統2017年1月出席尼加拉瓜總統就職典禮。（圖：總統府提供)

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

2021-12-09 18:26

超人氣

更多 >
英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜
老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元
遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入
涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身
紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效