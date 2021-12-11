食品同比漲6.1% 房租11月上揚0.4% 助長通膨

食品、租金和能源的大漲，導致美國通貨膨脹，民眾荷包縮水。圖為華府居民在店內選購食品。 （歐新社）

勞工部 10日公布的消費者物價指數報告指出，11月通膨漲幅之高為近40年之最，助長通膨的部分力量在食品及租金 大漲，另能源過去12個月上漲幅度達33.3%，幾乎是通膨率的五倍，也是另一重要因素；凡此種種，都對消費者及華府決策高層帶來挑戰。

紐約時報報導，勞工部消費者物價指數(CPI)報告指出，11月通膨率高達6.8%，其中食品價格同比去年漲6.1%，而在9、10兩個月分別上漲0.9%。

房租11月也上揚0.4%，反映住居市場緊俏已添增通膨壓力。租金上漲是源自自用住宅需求強勁，民眾在找空間較大的住宅，卻發現房屋供應短絀。

CPI報告另指出，截至11月，過去12個月間能源價格上漲33.3%；單是11月，汽油便漲價6.1%，對家家戶戶都造成負擔，尤其是假期季旅遊剛開始；過去一年油價漲幅達58.1%。

工業及居家取暖的燃油，其價格在11月上漲3.5%，只是比起10月漲幅12.3%，要遠為溫和；假如這種漲價減緩持續下去，可以讓為冬季取暖帳單而傷透腦筋的家家戶戶覺得壓力減少，但是燃油價格同比去年依然漲了59.3%。

電價11月上漲0.3%，幅度輕微，比起10月漲1.8%，算是好消息，但同比去年依然漲了6.5%。

能源漲價跟其他一些大宗商品漲價不同，成本很快就會轉嫁給消費者；而消費者近幾年已習慣能源價格較為低廉，現在發現能源漲價，驟然讓他們預算吃緊而十分不高興。

財務分析師麥克布萊德(Greg McBride)指出，現在每逢物價變動，全國家戶碰到的都是上漲；近來能源、食物及住居成本都在大漲，讓家戶都得緊縮預算；CPI上漲的壓力當中，這三項開銷占半數以上，僅能源就占7.5%。

通膨數據令人不悅又持續這麼久，尤其家家戶戶都躲不掉的核心開銷如能源，都可能加劇華府上演中的爭論，另決策高層要設定因應方法。國會共和黨人及油氣業遊說團體都把能源漲價歸咎給拜登的白宮。

物價上揚讓聯準會 備感壓力；聯準會正在討論是否加快速度，結束回購公債計畫，這麼做也讓聯準會蓄勢待發，準備調升利率。