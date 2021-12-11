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拜登創史上最快經濟復甦 選民無感 40%對經濟走向悲觀

記者顏伶如、編譯郭宣含／綜合報導
物價飛漲導致拜登總統民調下滑，危及他的施政目標，實施經濟及氣候法案阻力加大。（歐新社）
物價飛漲導致拜登總統民調下滑，危及他的施政目標，實施經濟及氣候法案阻力加大。（歐新社）

新聞網站「國會山莊報」(The Hill)報導，美國企業今年11月間增加了21萬個工作機會，就業率再創新冠疫情爆發以來的新高，各行各業薪資也普遍調漲，但民主黨此時面臨的棘手問題卻是，絕大多數選民對於拜登總統的經濟政績無感，而且感到越來越悲觀。

勞工部(Labor Department)10日宣布，11月消費者物價指數攀升0.8%，年增6.8%；物價上漲恐損害拜登總統治理經濟的滿意度，並威脅他推動的經濟與氣候法案。

許多民調顯示，通膨是全國民眾最大經濟顧慮，民眾對經濟復甦感覺不大；「國會山莊報」分析指出，這與民主黨過度樂觀有關，還有拜登政府面對共和黨批評意見時，反應過於緩慢。

美國失業率目前約為4.2%，相較之下，一年前失業率則為6.7%。報導指出，對照過去前例，類似的經濟復甦通常要花上三倍時間才能達成，拜登政府雖然做到了美國史上速度最快的經濟恢復，表達訴求卻未能打動人心。

報導指出，經濟表現蒸蒸日上並不代表一般美國民眾生活過得更好，倘若民主黨想以創造就業機會以及經濟成長做為2022年期中選舉政見主軸，就必須回答外界質疑為何經濟成長過程中出現某些坑洞，通貨膨脹就是最明顯的實例。

拜登最近幾周企圖平衡報導，一方面強調經濟強勁復甦，包括工作機會增加、失業率下降、名義薪資成長，還有1980年代以來最快的經濟成長率，但他另一方面也坦言，通膨不利於美國家庭。拜登強調當局已採取行動，緩解造成物價高漲的供應鏈問題。

CNBC新聞頻道調查研究指出，40%受訪民眾對於美國經濟走向感到悲觀，47%受訪者覺得目前經濟狀況比一年前新冠疫情出現第三波期間更加糟糕。

「國會山莊報」分析指出，這項調查研究應該值得白宮警惕，因為現今美國經濟比一年前更差的說法與事實不符，這個狀況反映了民主黨面臨的最大隱憂就是，保守派媒體24小時大量散布有關美國經濟的不實訊息，民主黨人可能被嚇到不敢說明目前的經濟表現亮點，中間派民主黨人士甚至可能接受共和黨方面的宣傳說詞。

拜登 民主黨 就業

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