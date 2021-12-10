台尼斷交／美國制裁 加速尼加拉瓜倒向中國

中美洲國家尼加拉瓜 宣布與中華民國斷交，改與中華人 民共和國建交，除了中國極力拉攏尼加拉瓜外，也與近來美國制裁尼加拉瓜，加速尼國倒向中國有關。

中美洲臨近美國，多數國家的外交政策深受美國影響，但尼加拉瓜左派陣營的奧蒂嘉(Daniel Ortega)擔任總統以來，一直與美國齟齬，多番批評美國，是少數與美國唱反調的中美洲國家。

美國眾議院先前通過對尼加拉瓜制裁，指控奧蒂嘉妨礙總統大選公平舉行，視尼國為一黨專政獨裁國家；今年11月8日，在尼加拉瓜新一輪大選時，拜登 政府再指控奧蒂嘉及其妻子，多年來利用武力和囚禁的方式來壓制國內反對派，從而確保他們穩坐政府總統之位。

拜登總統當時還強調，美國將採用「一切外交和經濟手段」幫助尼加拉瓜民眾，制裁和追究奧蒂嘉政府的責任。

美國的舉動讓台灣與尼國的外交關係更加尷尬，台灣在中美洲的影響力，無疑受益於美國為其背書；但尼加拉瓜與美國關係弄僵，台灣就變得裡外不是人。

奧蒂嘉二度上台 都與台斷交

不少西方媒體就報導，美國一直想推翻奧蒂嘉政府，加大對尼加拉瓜政府的制裁力度，但此舉只會進一步刺激尼加拉瓜，向中國和俄羅斯靠攏。

奧蒂嘉兩度擔任尼國總統多年；1985年，奧蒂嘉領導的左翼政黨桑定民族解放陣線勝選後，尼加拉瓜宣布與中國建交，與台灣斷交；到了1990年，右翼「全國聯盟」領導人查莫洛夫人上台，尼加拉瓜宣布與台灣復交，中國隨即與尼國斷交。

2006年奧蒂嘉復出，重新當選總統，2011年連任，2014年修憲取消連任限制，2016年連任，2021年11月又再度當選，進入第四任總統，是當前中美洲國家在位最久的元首。

奧蒂嘉早說「願與中再相遇」

新華社曾報導，奧蒂嘉在2006年競選期間曾說過，如獲選的話，尼加拉瓜新政府將優先考慮與中華人民共和國恢復建立外交和經濟關係，屆時只待中國駐尼加拉瓜大使遞交國書，尼中即可復交；2014年他接受中國媒體訪問時也明確表達：「願與中國再次相遇」。

尼國的「桑定」陣營長年與中國共產黨保持黨際交流，近年在新疆、香港人權議題上也立場鮮明地支持中國。

儘管奧蒂嘉多次表達和中國復交的願望，但2008至2016年台灣馬政府執政時，兩岸「外交休兵」，北京並未同意復交，以免影響改善中的兩岸關係。

「尚未決定」 宏國恐跟著倒戈

民進黨自2016年再度執政後，兩岸「外交休兵」默契已去，雖然企圖與經援穩助奧蒂嘉，但尼國與台灣斷交，改與中國建交只是早晚的事；近來美國的加大制裁，只是個導火線，讓尼加拉瓜無所顧忌，還選拜登舉辦民主峰會的同一天，以及台灣前後任大使交接不過幾天就宣布。

同樣最近剛結束大選的台灣友邦宏都拉斯，已獲勝選的卡斯楚早前表示當選後會與中國建交，但受到美國壓力後，已改口「尚未決定」，如今尼加拉瓜開了這一槍，宏國是否跟著倒戈，也充滿變數。