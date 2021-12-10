紅藍州爭相大幅減稅 全美僅紐約、佛州等5州增稅

各州盈餘多，紅藍州爭相大幅減稅。（路透）

新冠肺炎疫情好轉後經濟復甦，加上疫情期間的各項聯邦紓困預算 ，各州盈餘多，多州議員準備在明年的新議程中研議大幅減稅；特別是明年11月將舉行期中選舉，民主黨執政的藍州和共和黨 主政的紅州議員與州長大多計畫推動減稅。

稅收基金會(Tax Foundation)政策分析師凱薩琳‧勞菲德(Katherine Loughead)說：「各州情況比2019年同期好很多，多州預算官員預測未來幾個會計年度的盈收成長，各州回歸疫前成長曲線，設法吸引更多勞工。」

今年已有12個州調降企業稅與個人所得稅率，阿肯色州成為第13個考慮透過特別會議通過減稅的州，另有12個州提高聯邦紓困金或失業給付的免稅額，或降低企業稅和服務稅。

勞菲德說：「調降所得稅是今年的趨勢，看似會延續到明年。」

明尼蘇達與威斯康辛州長提議增稅，但最終簽署減稅法案；全美只有五個州，分別是佛羅里達、紐約、新澤西、華盛頓和密蘇里州提高或新增所得稅或營業稅。

明年減稅的項目可能不只所得稅，堪薩斯州長蘿拉‧凱利(Laura Kelly，民主黨)和維吉尼亞州州長當選人楊京(Glenn Youngkin，共和黨)已提議調降雜貨商品稅。

部分州則實施階段性的長期減稅計畫，北卡羅來納州長庫伯(Roy Cooper，民主黨)和亞利桑納州長杜西(Doug Ducey，共和黨)今年分別簽署逐年調降稅率的法案。

北卡州的減稅案由共和黨占多數的州議會通過，庫伯並非百分之百支持；他上月簽署時說：「州議會幫企業和富人減稅，而非幫助中產或低收入戶居民。」

明尼蘇達州預算管理廳7日表示，該州盈餘77億元；密蘇里州盈餘40億元，猶他州與羅德島州分別有6億元盈餘，愛達荷州官員表示，該州盈餘約14億元；愛阿華州上個會計年度剩下12億元盈餘。

愛阿華州眾議會臨時議長威爾斯(John Wills)針對盈餘過剩表示，「將把錢還給納稅人，希望朝單一稅(flat tax，或稱扁平稅)，甚至零所得稅的方向前進。」

加州 預算官員估計會有310億元的盈餘，可能直接還給納稅人；加州州長紐森11月在加州經濟峰會(California Economic Summit)上表示，「盈餘過剩讓我們可以做出加州史上前所未有的事情：投資民眾」。