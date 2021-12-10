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紅藍州爭相大幅減稅 全美僅紐約、佛州等5州增稅

編譯陳韻涵／綜合9日電
各州盈餘多，紅藍州爭相大幅減稅。（路透）
各州盈餘多，紅藍州爭相大幅減稅。（路透）

新冠肺炎疫情好轉後經濟復甦，加上疫情期間的各項聯邦紓困預算，各州盈餘多，多州議員準備在明年的新議程中研議大幅減稅；特別是明年11月將舉行期中選舉，民主黨執政的藍州和共和黨主政的紅州議員與州長大多計畫推動減稅。

稅收基金會(Tax Foundation)政策分析師凱薩琳‧勞菲德(Katherine Loughead)說：「各州情況比2019年同期好很多，多州預算官員預測未來幾個會計年度的盈收成長，各州回歸疫前成長曲線，設法吸引更多勞工。」

今年已有12個州調降企業稅與個人所得稅率，阿肯色州成為第13個考慮透過特別會議通過減稅的州，另有12個州提高聯邦紓困金或失業給付的免稅額，或降低企業稅和服務稅。

勞菲德說：「調降所得稅是今年的趨勢，看似會延續到明年。」  

明尼蘇達與威斯康辛州長提議增稅，但最終簽署減稅法案；全美只有五個州，分別是佛羅里達、紐約、新澤西、華盛頓和密蘇里州提高或新增所得稅或營業稅。

明年減稅的項目可能不只所得稅，堪薩斯州長蘿拉‧凱利(Laura Kelly，民主黨)和維吉尼亞州州長當選人楊京(Glenn Youngkin，共和黨)已提議調降雜貨商品稅。

部分州則實施階段性的長期減稅計畫，北卡羅來納州長庫伯(Roy Cooper，民主黨)和亞利桑納州長杜西(Doug Ducey，共和黨)今年分別簽署逐年調降稅率的法案。

北卡州的減稅案由共和黨占多數的州議會通過，庫伯並非百分之百支持；他上月簽署時說：「州議會幫企業和富人減稅，而非幫助中產或低收入戶居民。」 

明尼蘇達州預算管理廳7日表示，該州盈餘77億元；密蘇里州盈餘40億元，猶他州與羅德島州分別有6億元盈餘，愛達荷州官員表示，該州盈餘約14億元；愛阿華州上個會計年度剩下12億元盈餘。

愛阿華州眾議會臨時議長威爾斯(John Wills)針對盈餘過剩表示，「將把錢還給納稅人，希望朝單一稅(flat tax，或稱扁平稅)，甚至零所得稅的方向前進。」

加州預算官員估計會有310億元的盈餘，可能直接還給納稅人；加州州長紐森11月在加州經濟峰會(California Economic Summit)上表示，「盈餘過剩讓我們可以做出加州史上前所未有的事情：投資民眾」。

加州 預算 共和黨

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