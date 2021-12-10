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美11月通膨將飆升40年新高 拜登先滅火

編譯盧炯燊／綜合9日電
美國通貨膨脹創下40年來最高，政府似無解法，讓一些低收入民眾生活困難。圖為紐約布魯克林一社區組織派發免費食物與水果。（Getty Images）
美國通貨膨脹創下40年來最高，政府似無解法，讓一些低收入民眾生活困難。圖為紐約布魯克林一社區組織派發免費食物與水果。（Getty Images）

過去一年貨品價格飆升，讓不少企業取得的利潤創下1950年代以來最高，然而也出現嚴重的通貨膨脹；市場預計，10日出爐的11月通膨率將進一步攀升至6.8%，將是1980年代初期雷根(Ronald Reagan)擔任總統以來最高的通膨率。

不少經濟專家指出，從本質上說，新冠疫情使得全球的生產及運輸出現問題。但聯邦政府的量化寬鬆政策、慷慨發放救濟金支撐家庭消費，疫情下的封城措施，讓國民的購買力集中在消費品而不是服務上，結果讓通膨火上加油。

經濟學者一年前曾預測美國的通膨率為2%，當時聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)的「通膨暫時論」獲得廣泛認同；疫情爆發後，政府多次發放救濟金給國民，但消費者不願在健身房或餐館之類可能會感染新冠病毒的地方消費，反而是購買更多商品；再加上原材料及工人的短缺，造成供應鏈瓶頸，在物品短缺下更進一步刺激民眾搶購。

投資銀行富瑞集團(Jefferies)首席金融經濟學家馬科斯卡(Aneta Markowska)認為是美國消費者推動了通膨，因為他們購買的物品超過了全球的生產量；對美國企業來說，成本上漲部分源於更高的工資。

從市場的角度看，9月的消費者物價指數(CPI)是一個轉捩點，通膨蔓延到各個方面，其中超過一半的漲幅來自食物及住房，特別是房租漲幅創20年來最高水平。

拜登總統從新冠刺激經濟、基礎設施及至清潔能源等多項計畫，涉及金額均以兆元計，從政界到經濟界，很多人指出政府支出是通膨上升的一個驅動因素。

民調顯示拜登的支持率持續下滑，三分之二選民不喜歡他對經濟的處理方式，並將通膨歸咎於他，這將給民主黨帶來麻煩，尤其明年期中選舉，民主黨能否繼續保持國會微弱多數優勢存疑。

面對高通膨的壓力，拜登9日向國民保證，能源及其他主要商品的上漲開始放緩，不過這個變化不會在周五公布的11月數據反映出來。

他在聲明中指出，10日公布的通膨率的確很高，但「11月的信息並沒有反映今天的現實，也沒有反映未來幾周、幾個月價格的預期下跌。」同時重申他的 1兆7500億元社會支出計畫將有助降低成本。

白宮首席經濟顧問狄斯(Brian Deese)在例行簡報會上也作了同樣的信息，但拒絕預測價格上漲會否持續到明年，只說大多數專家預計通膨將在2022年有意義地放緩。

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