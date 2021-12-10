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眾院查國會暴動…川普興訟阻調檔 上訴法院駁回

編譯潘勛／綜合9日電
國會調查國會暴動委員會正全面傳訊當天相關川普核心成員；司法單位也在逮捕與定罪涉案的川普支持者。(美聯社)
國會調查國會暴動委員會正全面傳訊當天相關川普核心成員；司法單位也在逮捕與定罪涉案的川普支持者。(美聯社)

前總統川普興訟，不讓眾院調查元月6日國會山莊暴動委員會取閱當時白宮相關通聯及活動的檔案；華盛頓特區聯邦巡迴上訴法院9日裁決，因拜登總統決定不援引行政特權，故駁回川普主張；但幾乎可以肯定，川普陣營必將上訴到最高法院，盼推翻此一判決。

華府巡迴上訴法院在68頁判決文中表示，拜登總統既決定不對那批檔案、文件擁有行政特權，川普實無殘餘的保密權力。

法官派翠西亞‧米列特(Patricia A. Millett)撰寫判決文指出，「就呈繳本院的紀錄而言，前總統川普並未提呈任何法理基礎給本院，得推翻拜登總統的判斷，還有立法權及行政權對這些文件達成的協議、共存之道；行政、立法兩權同意，有獨特的立法需求，必須取得這些文件，而且，委員會想探究對立法權的攻擊事件、就權力和平轉移時扮演的憲法角色，這些文件實有直接關連。」

由三位法官組成的上訴法院早先曾頒布禁制令，暫時擋下國家檔案館交出那些紀錄，以便考量本案；均由民主黨籍總統任命的三名上訴法院法官表示，兩周內將解除禁制令，給川普的律師團隊時間，要求最高法院介入；川普陣營勢必上訴到最高院。

本案挑起新鮮、前所未有的憲法問題，關係到前總統的能力範圍及限制，能否在繼任的現總統拒絕援引行政特權時，還把自己政府時代的檔案紀錄列為機密。

米列特法官寫道，為因應國會暴動案，拜登及國會「分別做出判斷，認為取用這一小批總統通聯紀錄實有必要，以便解決本國憲政重大時刻的一場事件」；「前總統川普迄今沒提供本院合法理由，而得以揚棄拜登總統對牽涉到行政權力利益時的評估，也無法在兩權衝突時，為其區分開來。」

各級法院一直在絞盡腦汁，思索哪種法理或法律得管轄本案，以及任何未來出現的訴訟爭執；案件當中，現任總統與前總統對是否援引行政特權於特殊文件，看法不一致。

最高法院顯然並沒有先前判例，供碰到這類爭訟時判決使用；眾院委員會調查國會山莊暴動案，而向國家檔案館發出傳票，想取得紀錄，憑以了解川普在暴動發生之前、發生期間的通聯及舉動；拜登則拒絕援用行政特權，擋下委員會的傳票，認為委員會能取閱文檔，了解當時環境，符合國家利益。

川普 拜登 眾院

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