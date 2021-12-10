尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

中國10日同尼加拉瓜在天津簽署《中華人民共和國和尼加拉瓜共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。 (新華社)

拜登政府9日邀請美國定義的「民主國家」舉行民主峰會，台灣也受邀參加，但就在這個時間點上，中華民國 近年強力經援的友邦尼加拉瓜 ，當天卻宣布和台灣斷交，與中國建交；這次斷交猶如四年前巴拿馬中止與台灣外交關係的翻版，都是在台灣的大使到任沒幾天就斷交，也讓台灣的邦交國僅剩14個。

中華民國外交部以聲明表示，尼加拉瓜決定片面終止與中華民國外交關係，「我國政府至感痛心與遺憾。為維護國家主權及尊嚴，我國決定自即日起終止與尼加拉瓜共和國的外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，撤離大使館 及技術團人員。」

外交部表示，台灣一向是尼加拉瓜忠實可靠的朋友，長期與尼國共同推動有益民生的合作，協助尼國的整體發展，奧蒂嘉(Daniel Ortega)政府「罔顧台尼兩國人民多年休戚與共的情誼，我國感到十分遺憾。」

中華民國總統蔡英文則表示，斷交的決定，涉及複雜國際政治及兩岸情勢，台灣民主越成功，國際支持越強，來自威權陣營的壓力也會越大，無論是外交施壓，或者文攻武嚇，「都不會改變我們堅持民主自由，堅持走向世界，堅持參與國際民主社群的決心和努力。」

美：無法反映人民意願

美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)9日發布聲明表示，此舉剝奪了尼加拉瓜人民在民主和經濟成長的堅定夥伴(台灣)，台灣與西半球外交夥伴的關係，為這些國家的人民提供了重要的經濟和安全益處，美國鼓勵所有珍視民主機制、透明、法治和為人民推動經濟繁榮的國家，擴大與台灣的交往。

普萊斯說，11月7日的尼加拉瓜選舉是「騙局選舉」(sham election)，缺乏自由與公正性，尼加拉瓜總統奧蒂嘉的行動，無法反映人民的意願。

尼加拉瓜大選被美國等國家批評為不民主，西方國家不滿尼國總統奧蒂嘉為了尋求連任擴大打壓反對派，美國甚至宣布對50名尼加拉瓜官員親屬祭出簽證限制，名單包括奧蒂嘉的妻子穆麗歐，尼加拉瓜受到國際孤立，宣布退出美洲國家組織(OAS)等，這也可能是讓奧蒂嘉決定倒向中國的原因。

二度斷交 都在奧蒂嘉任內

這是尼加拉瓜和台灣二度斷交，兩次斷交都是奧蒂嘉執政；1985年因台灣政府在尼加拉瓜革命期間，暗中支持反奧蒂嘉的前政府軍，讓奧蒂嘉政府轉而承認中華人民共和國，雙方中止外交關係，1990年查莫羅政府上台後，和我國復交。

2017年，駐巴拿馬前大使劉德立甫離任、繼任大使曹立傑赴任不久，巴拿馬便宣布和台灣斷交；這次尼加拉瓜斷交彷彿巴拿馬斷交翻版，前任大使吳進木不久前離任，新大使李岳融剛上任，大使館官網還貼出他上任後首個公開活動照片，沒想到同樣碰上無預警斷交。

蔡英文總統2017年出席奧蒂嘉就職典禮，受到尼國政府高規格禮遇，在座位安排上也給予主賓待遇，奧蒂嘉演說時，還曾以「像兄妹一樣」形容蔡總統。