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美單周失業人數創52年新低 就業市場「癒合中」

編譯洪毅／綜合9日電
上周首次申領失業救濟金的人數為1969年9月以來的最低紀錄。圖為新澤西州澤西市民眾參加就業博覽會。（歐新社）
上周首次申領失業救濟金的人數為1969年9月以來的最低紀錄。圖為新澤西州澤西市民眾參加就業博覽會。（歐新社）

勞工部9日發布數據，上周首次申領失業救濟金的民眾為18萬4000人，為1969年9月以來的最低紀錄，顯示雇主辭退員工的情形減少；綜合其他就業數據也可看出，新冠疫情衝擊後的就業市場仍未恢復正常，但正在「實質性的癒合中」。

與再上一周相比，上周的初領失業救濟金人數減少4萬3000人，讓「四周均線」降至21萬8750人，為去年3月疫情爆發以來新低；今年1月時，單周初領失業救濟金的人數高達90萬，2019年時的平均則為21萬8000人。

此數字因聖誕節前而經過季節調整，不然實際數字增加近6萬4000人至28萬1000人；不過金融機構Amherst Pierpont Securities首席經濟學者史坦利(Stephen Stanley)表示，失業下降的大趨勢沒有變化，辭退員工的的下降趨勢亦然。

去年3、4月間，企業雇主裁員人數達到2240萬人，目前已回補的人數為1850萬人，尚差390萬人；10月美國企業開出1100萬個職缺，但是失業人口只有740萬人；種種缺工數字，也與企業辭退員工趨勢下降相呼應。

其他數據包括：11月失業率從前月的4.6%降至4.2%；新增企業受雇員工數僅21萬人；25歲至54歲的勞動力參與率為82.1%，較前月的81.9%相比增加，但仍低於去年2月、疫情前的83.1%；10月離開職場的人數為420萬人，依然高攀。

種種數據表明，民眾從事自雇工作，或是因為紓困支持而暫時不願進入職場，或是有本錢離開職場的人數增加。

牛津經濟研究院(Oxford Economics)首席經濟學者南西．霍騰(Nancy Houten)表示，預期單周初領失業救濟金的人數將會維持在22萬人左右，即疫情前的水準或更低，也預期當紓困金耗盡後，更多民眾將回流到就業市場。

金融機構Bankrate漢里克(Mark Hamrick)則表示，目前就業市場仍未回復到疫情前的正常態勢，但重要的是已在「實質性的癒合中」。

疫情 就業 紓困金

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