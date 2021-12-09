今年聖誕派對可參加嗎？傳染病學家這麼建議

檔案照顯示，民眾2019年12月31日聚焦在紐約時報廣場，準備倒數計時迎接新年來臨。不料2020年卻迎來新冠炎疫情肆虐，民眾對人擠人的場合變得避之唯恐不及。 路透

年底假期腳步近了，此刻許多人可能開始煩惱：在新冠病毒新變異株Omicron 來勢洶洶之際，該不該參加聖誕派對或新年派對？對此，幾位傳染病專家提供建議。

財經網站MarketWatch報導，新冠肺炎疫情 爆發後的第二個聖誕節將至，今年氣氛夾雜著樂觀與緊張，因為疫苗 接種的人口涵蓋率已大幅提升，但傳染力似乎更強的新變種Omicron又來襲，令人對年終參加派對既期待又怕受傷害。只去喝杯香檳、跳跳舞應該沒事吧？但就怕隔幾天收到接觸者追蹤簡訊，得知某個與會者檢測呈現陽性。

挪威已傳來警訊。當地一家再生能源公司為員工辦聖誕派對，不幸成了「超級病毒派對」。挪威公衛研究所專家艾維斯蘭接受路透訪問時說：「我們推斷，120個參加者中，至少一半都在派對上感染Omicron變種病毒。使這場派對成為截至目前為止，南非境外最大的Omicron疫情爆點。」

那麼，接到年終聚會邀請，該去是不去？一般建議是，在回覆前，先思考下列問題：多少人到場？場地通風良好嗎？在室內或室外舉行？多少戶會全家同行？他們都打疫苗了嗎？

猶他大學醫院兒童感染科主任帕維亞說，除了詢問聚會有多少人參加、誰會到場之外，也務必了解聚會的性質，「人擠人、醉醺醺、像辦公室派對那樣鬧哄哄的，就跟小規模聚會截然不同」。他對MarketWatch表示，如果是三、四個家庭的聚會，且上述問題的答案都令人安心，「我會放心參加」，「也許比較無趣，但這種形式的親友聚會也比較安全」。

帕維亞另列舉其他必須考量的因素，包括：大家都打了加強劑了嗎？與會者平時的行為是否小心謹慎？他解釋，加強劑有助提高保護力，跟平時會在擁擠室內戴口罩的人聚會，也會降低風險。

在美國，約60%的人口已施打疫苗，但目前為止只有24%的人也打了第三針加強劑。

也有醫學專家建議別去參加年終派對，以免「不速之客」新冠病毒也來湊熱鬧。梅奧醫院（Mayo Clinic）疫苗免疫學專家柏蘭說：「如果一棟大樓冒煙，聽得見火災警報器大響，你我還會走進去嗎？Omicron就是這種情況。」 他形容，年終派對會讓Omicron樂得摩拳擦掌、大肆傳播，恐演變成一場「假期災難」（holidisaster）。

柏蘭說：「即使在Delta變種掀起的那一波疫情，美國每405人中就有一人染疫病歿。然而，只要戴上25美分的口罩、保持一點社交距離、免費打一針疫苗，就可以避免。而這隻變種（指Omicron）更是莫測高深，正在學習如何避開接種疫苗和感染病毒後產生的免疫力。」

德州大學休士頓分校內科醫學系傳染病學教授奧斯卓斯基則說：「若是兩、三個家庭的小型聚會，我覺得無妨。」但他強調，前提是：人人都接種疫苗和/或加強劑，人人都明白若自覺身體不適就應待在家，而且場地必須寬敞、充分通風，並設有一些酒精噴霧機。若是室外場地，更佳。