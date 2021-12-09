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芝華翁街頭遭18槍奪命…非裔兇嫌隨機殺人 被控一級謀殺

特派員黃惠玲／芝加哥報導
71歲的受害者謝煥新(Woom Sing Tse)。(家人提供)
71歲的受害者謝煥新(Woom Sing Tse)。(家人提供)

芝加哥華埠7日發生一宗殘暴槍擊案，71歲的謝煥新(Woom Sing Tse)走在華埠街頭時，突遭一輛銀色車輛裡的非裔兇嫌連開18槍，經送醫後不治，警方逮捕兇嫌後，初步研判可能是隨機殺人；芝加哥警察局局長布朗8日晚間宣布，槍殺謝煥新的兇嫌為23歲的喬伊納(Alfonso Joyner)，警方已對他提控一級謀殺罪。

謝煥新是芝加哥華人乒乓球協會前任會長，消息傳出後，華社大感震驚，也對社區治安相當憂心。

槍擊案發生於7日下午12時30分，警方紀錄顯示，當時謝煥新正行走在華埠23小街夾普林斯頓大道興氏小學對面的的人行道；此時突然有人從一輛銀色銀色雙門汽車內向受害者開槍，槍手隨後還從車裡衝出來，朝受害者補開了十餘槍，然後才回到車裡開走逃逸。

警方7日稍晚在傑克森大道靠近甘迺迪高速路附近逮捕了涉案兇嫌，根據警局報告，該兇嫌為20多歲的非裔男子，由於死者與兇嫌完全不相識，警方初步研判極可能是隨機殺人。

警方表示，受害者當時正要去永活街商店買報紙，但在途中因不明原因遇害；槍手當天稍晚接受市警第一區分局警探的訊問，警方也在其車內找到了一把手槍。

警方消息稱，嫌犯有犯罪紀錄，8日並證實受害者為71歲的謝煥新。

由於槍擊案發生地點對街為華埠興氏小學，7日下午時分多達10多聲槍響，一度引起校園高度警戒。

興氏小學六年級華裔學生John告訴本報記者，槍擊案發生時，他們正在教室上課，一聽到校長廣播有槍擊案，老師馬上把教室門鎖上，也把教室窗廉全部拉上，「老師手上還拿了一把剪刀」，John則躲在教室桌下。

據熟悉謝煥新的友人說，謝煥新50年前從中國移民到美國，一直從事餐館相關工作，後來在郊區開了餐館，直到九年前退休後，才與妻子從經營餐館的郊區搬到華埠居住，兩人育有一子二女，都事業有成。

根據謝煥新兒子謝威廉 (William Tse)說，7日父親在家與母親一起吃完午餐，原本兩人要一起走到永活街買報紙，但謝煥新後來告訴妻子說外面太冷，他自己去買就好，未料卻發生不幸；家人至今都無法理解為何兇嫌要殘暴殺害謝煥新。

「謝煥新人非常好，對每個會員都耐心陪打、指導，是我心中的最佳會長。」同為乒乓球愛好者的李莉莎說，聽到他遭殘忍槍殺的消息，「太震驚，實在無法接受。」

一位友人說，來自廣東開平的謝煥新在華埠住了很長時間，許多華人都認識他，謝「人很老實」，根本不可能與幫派有關聯。

警方封鎖華埠槍擊案現場調查。（讀者提供）
警方封鎖華埠槍擊案現場調查。（讀者提供）
警方封鎖華埠槍擊案現場調查。（讀者提供）
警方封鎖華埠槍擊案現場調查。（讀者提供）

華埠 槍擊 芝加哥

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