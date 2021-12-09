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錯拿真槍當電擊槍 女警誤殺非裔 華裔女法官主審

編譯孫梁／綜合8日電
明尼蘇達州女警波特錯拿真槍當電擊槍誤殺非裔案8日開審，主審的華裔女法官瑞傑娜·楚（圖）宣布14人組成的審案陪審團。（美聯社）
明尼蘇達州女警波特錯拿真槍當電擊槍誤殺非裔案8日開審，主審的華裔女法官瑞傑娜·楚（圖）宣布14人組成的審案陪審團。（美聯社）

明尼蘇達州女警錯拿真槍當電擊槍誤殺非裔案8日開審，主審的華裔女法官瑞傑娜·楚(Regina Chu)宣布14人組成的審案陪審團，其中包括九個白人、一個非裔和兩名亞裔，另有兩名白人替補。

49歲的女警金·波特(Kim Potter)去年4月11日執行攔檢時誤殺非裔懷特(Daunte Wright)的情景，被她的隨身攝影機錄下，顯示另一名警察拖懷特下車時，她威脅說如果不從就使用電擊槍；開槍後傳出波特的聲音：「我拔錯槍，打中他了」。

懷特中彈後仍駕車前行，撞車後停住，錄音中波特連喊「天哪」；兩天後她主動辭職。

懷特的母親說，她當時試圖與兒子聯繫但一直沒有回音，後來車上的一名女乘客接電話說，警察開槍擊中了懷特。

辯護律師說，波特從警26年從未開錯槍，但即便是警察也會犯錯，而且20歲的懷特不應逃跑，他應聽從警察的命令，波特和其他警察是準備逮捕懷特，看到他試圖逃跑才開的槍。

辯護律師說，當時另一名警察在車裡要逮捕懷特，如果他開車逃走，車內警察將面臨危險，因此波特開槍有正當性，為保護同袍她有權使用致命武器。

波特是與一名受訓的新警察執行攔檢，他們發現懷特的車牌已過期，後視鏡掛著空氣清新劑，並查出懷特有通緝令在身，因此準備逮捕；但懷特拒不合作而是回到車裡，波特威脅他「我要電擊你」。

受訓的新警作證說，車上有大麻味道，懷特沒有駕照，拿出的車輛保險也已過期，而且是他人的名字。

但檢方對陪審團說，波特開槍與她的訓練不符，拿錯槍正是她多年受訓中所應避免的。

瑞傑娜·楚法官在明尼蘇達大學獲學士學位，在William Mitchell學院法學院獲得法學位，她1980年代起分別在私營律師事務所和到明州檢察長辦公室工作，2002年被州長任命為Hennepin郡法官，至今近20年。

明尼蘇達州女警波特（圖）錯拿真槍當電擊槍誤殺非裔案8日開審，主審的華裔女法官瑞傑...
明尼蘇達州女警波特（圖）錯拿真槍當電擊槍誤殺非裔案8日開審，主審的華裔女法官瑞傑娜·楚宣布14人組成的審案陪審團。（美聯社）

波特 警察 非裔

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