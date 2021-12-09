懸案突破 大學生失蹤45年 警溪中發現車輛、人骨

喬治亞州特魯普郡警方接到線報，從溪水中撈出一輛車，發現1974年22歲失蹤大學生當時駕駛的車輛及車內人骨， 使45年多前的失蹤懸案告破。（特魯普郡警長辦公室提供）

喬治亞州 特魯普郡(Troup County)警長辦公室8日宣布，發現1974年22歲失蹤大學生當時駕駛的車輛及車內人骨， 45年多前的懸案出現重大突破。

這名學生是克林斯凱爾(Kyle Wade Clinkscales)，失蹤當時正駕車從喬治亞州返回阿拉巴馬州 的奧本大學(Auburn University)。

警方接獲一名男子911報案稱發現一輛車，隨即於7日從阿拉巴馬州Cusseta附近一條小溪中拖走這輛克林斯凱爾當年駕駛的車子。喬州 特魯普郡警長伍德拉夫(James Woodruff)在記者會上說，調查人員在車內發現疑似人骨的東西、克林斯凱爾的身分證和信用卡。

喬治亞州調查局正調查這輛泥濘車上是否有額外遺骸，並將確定目前發現的兩塊遺骸是否屬於克林斯凱爾所有。

當局此前曾表示該名失蹤學生被殺害，並於2005年逮捕兩名與失蹤相關的嫌犯，新聞報導引述當局的說法，稱失蹤學生的父母接獲一男人電話，聲稱目睹該父母的兒子屍體被覆蓋水泥桶並倒入池塘，但陳述中的兒子年僅七歲。

兩人被指控虛假陳述，目前尚不清楚他們是否被起訴或服刑。當局從未找到克林斯凱爾的屍體。伍德拉夫並未參與先前的逮捕，他說，45年來一直尋找這位年輕學生和他的車輛，已排乾湖泊，不斷查看、推論，卻一無所獲。

克林斯凱爾1976年1月27日離開喬治亞州拉格蘭奇(LaGrange)，開車45哩回奧本大學，但從未出現；他在拉格蘭奇擔任調酒師。

伍德拉夫不排除克林斯凱爾失蹤涉及不正當行為，他想看看喬治亞調查局在車裡找到什麼、找到多少遺骸、是否找到頭骨？也想查明，他是否被謀殺並留在車裡？他有沒有衝向馬路而撞毀？但已過45年了，調查並不容易。

當局說，這輛車在橋下小溪被發現，從橋上可看到部份車體，掀背車的後門是開著的，被發現的地點距離85號州際公路不遠。