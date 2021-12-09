「陪審員有問題」 加州男殺孕妻 17年後逃過死刑

2002年殺死懷孕妻子的加州男子彼得森（中），坐牢近17年後，8日獲加州高等法院法官從死刑改判為終身監禁不得假釋。（美聯社）

2002年殺死懷孕妻子的加州 男子彼得森(Scott Peterson)近17年前被判死刑，在等待行刑的過程中，加州高等法院法官8日改判他終身監禁不得假釋。

亡妻的母親夏倫‧羅查(Sharon Rocha)8日在量刑聽證會時對著彼得森說：「19年來，我每天都感覺悲痛。」她指著彼得森說：「你是一個不可饒恕的惡魔，你結束了兩條性命， 你不想要孩子，不願承擔做父親的責任，是個懦夫。」羅查說，女兒被害時27歲，有八個月的身孕。

加州高等法院一年前裁決，彼得森案的陪審團有遴選不當的嫌疑並有偏見，郡地區檢察官提請將量刑改為終身監禁不得假釋。

辯護律師表示，有證據顯示，彼得森的妻子失蹤當天，住家附近有竊盜案；但警方經調查，排除了竊賊的殺人嫌疑。

辯護律師說，彼得森是有愛心的丈夫，期待當父親，但在妻子失蹤時有外遇。律師認為，是法院外豎起的看板質問彼得森「是人還是魔鬼」後，才使他「迅速成為美國最令人痛恨的人」。

彼得森在初審和首次量刑聽證時都沒有發言，此次聽證他準備發言，但被法官拒絕，出席旁聽的彼得森支持者也不被允許發言。

彼得森殺妻後2004年11月被定罪，2005年3月被判死刑，關在聖昆廷(San Quentin)州監獄 的死囚牢房。

鑑於陪審團的遴選有問題，法官認為應重新判決；法官表示，在檢方不再尋求處死彼得森後，他就不應被關在死囚牢房，因此被轉移到郡監獄等候重新量刑。

法官2月25日至3月4日舉行一周聽證，辯方律師指第七號女陪審團員是主動要求加入陪審團，遴選時她回答問題不實，並持有偏見，因為她是犯罪受害人，但遴選時沒有說明；辯方表示，他們後來才知道這名陪審團員2001年懷孕時曾遭男友毆打，再度懷孕後還獲得禁制令，因為她擔憂男友的前女友會傷害她的胎兒。

妻子失蹤後，彼得森賣掉妻子的汽車，還準備賣房，他2002年平安夜將妻子屍體運出家裡，裝上釣魚船倒在舊金山 灣，次年4月屍體漂上岸。

警方接到一名女按摩師舉報後將彼得森逮捕，按摩師稱她與彼得森約會一個月後，他告訴她妻子死了。

加州高院2020年8月推翻死刑裁決時，認為仍有證據顯示彼得森殺妻是一級謀殺，胎兒之死為二級謀殺。