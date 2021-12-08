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世界大戰一觸即發？美俄「烏克蘭戰雲」危機熱線

芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人

美俄對烏克蘭目標迥異 紐時：恐俄放手一搏

編譯郭宣含／綜合7日電
烏克蘭軍人於烏國頓內次克地區德爾巴切夫附近，坐在分隔親俄分離主義分子掌控地區的壕溝沿線戰鬥位置。（美聯社）
烏克蘭軍人於烏國頓內次克地區德爾巴切夫附近，坐在分隔親俄分離主義分子掌控地區的壕溝沿線戰鬥位置。（美聯社）

紐約時報報導，隨著俄羅斯在烏克蘭邊境增兵引發更大威脅與顧慮，許多專家指出，美國和俄國有截然不同的目標，俄國總統普亭(Vladimir Putin)重視其與烏克蘭的歷史與族裔連結，而拜登總統則希望與俄國建立更穩定的關係。

2014年在普亭的主導下，俄羅斯入侵烏克蘭並併吞克里米亞(Crimea)，普亭今年春季也曾在烏克蘭邊界部署重兵，當時亦引發各界一陣驚慌，如今他又再次引起華府注意。

普亭7日與拜登舉行視訊會談，普亭提出多項要求，包括堅持北約組織(NATO)得放棄讓烏克蘭成為成員之一的可能性；不過美國和北約領袖均反對，並指出俄國不能妄自為他國的外交政策做決定。

紐時指出，就算普亭不打算侵略烏克蘭，也可能放手一搏，因為拜登現在正為新冠肺炎疫情和對中國競爭而分身乏術，最後拜登可能傾向與俄羅斯協商。

智庫卡內基莫斯科中心(Carnegie Moscow Center)研究員薩莫魯科夫(Maxim Samorukov)在6日發布的分析中指出：「普亭的目標是說服西方，俄國準備對烏克蘭發動全面戰爭，除非能改變現況和(至少在普亭看來)那些完全無法接受的事物。」

薩莫魯科夫指出，對普亭來說，烏克蘭任何親近西方的行動都是種冒犯。

紐時報導，對拜登來說，歐洲要如何因應普亭新威脅一事仍具不確定性，這只會讓事情更加複雜；歐洲國家主要仰賴俄國供應能源，如果與俄國關係惡化，歐洲經濟也會連帶受到影響。

拜登政府仍持續與歐洲國家領袖協商，盼針對俄國任何新侵略行動的懲罰，能有統一作法。

普亭 烏克蘭 俄國

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