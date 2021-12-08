戰情室的秘密 TNet把關 美總統與全球領袖通話不外洩

拜登在白宮戰情室與普亭進行虛擬會面。(美聯社)

白宮 仰賴TNet秘密電話系統，聯繫各國領袖；拜登 總統7日與俄羅斯總統普亭 透過安全通訊系統對話，拜登政府對外三緘其口，不透露參與者有誰，對談紀錄加密處理。

白宮使用安全度甚高的TNet系統紀錄領袖談話，TNet與國防部營運的「聯合全球情報通訊系統」(Joint Worldwide Intelligence Communications System，簡稱JWICS)連結，更機密的檔案則存在管控更嚴密的「國家安全會議情報合作域」(NSC Intelligence Collaboration Environment，簡稱NICE)。

前總統歐巴馬政府的網路安全包商「線上威脅聯盟」(Cyber Threat Alliance)主席丹尼爾(Michael Daniel)表示，每任政府規畫通訊的方式不盡相同，領袖間通話的協議也不同，但安全通話有其必要，意即拜登與普亭的談話內容會加密處理。

丹尼爾表示，無論是JWICS系統或是NICE系統，控管數據都很嚴密，相關人士根據各自安全等級存取資訊。

領袖間的通話由NSC籌畫並派員負責後勤作業，總統與國安顧問合作，決定通話當下的與會者和可聽取內容的對象。

拜登在戰情室講電話，是歷屆總統與各國領袖通話之處；俄國媒體報導，普亭此次在索契(Sochi)黑海別墅講電話。

歐巴馬時期的戰情室主任菲佛(Larry Pfeiffer)表示，白宮長期政策是不錄下戰情室內的通話，但會有一份謄本，讓白宮「有歷史紀錄，但在資訊外流時保有否認的空間。」

拜登在螢幕上看似獨自與普亭對話，但實際上周遭有許多幕僚陪同，每個人都有各自負責的角色；戰情室有語音轉譯軟體，另會有一名會議紀錄據此軟體彙編領袖對話內容。

專家表示，在語言不同的領袖對話期間，會有一名口譯在場。