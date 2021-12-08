Q&A╱俄烏歷史糾結 長期對峙衝突不斷

烏克蘭東部與俄羅斯交界的最前線，7日晚間原本一遍寧靜，卻突然傳出機關槍聲。圖為烏克蘭士兵在戰壕裡警戒。（美聯社）

烏克蘭 和西方官員擔心，俄羅斯 在鄰近烏克蘭邊境增兵，恐暗示俄國 有意侵略烏克蘭；俄國堅稱無此意圖，反指控烏克蘭和西方國家此舉是意圖掩飾本身攻擊計畫；以下為美聯社和國會山報(The Hill)對俄國和烏克蘭緊張情勢的綜合分析：

Q:俄烏對峙原因

烏克蘭加入蘇聯前的數百年來，都是俄羅斯帝國的一部分，烏克蘭在1991年獨立後，試圖擺脫俄國帝國陰影，日益向西方靠攏。

不過親俄派烏克蘭前總統亞努科維奇(Viktor Yanukovych)拒絕與歐盟的協議，企圖與俄國建立更密切關係，此舉引發大規模抗議，最後他在2014年遭罷黜並流亡莫斯科。

俄國的回應是併吞烏克蘭領土克里米亞半島，擴大軍備，私下支持分離派對烏克蘭東部發動叛亂；烏克蘭和西方國家指控俄國出兵並分發武器給叛亂份子，俄國否認並稱那些加入的俄國人都是志士。

最後在法國和德國仲裁下，2015年的和平協議有助終止大規模戰爭，但卻遲無有效的政治解決方案，俄烏仍不時爆發零星衝突。

Q:俄國近期增兵

美國情報官員上周判定，俄國計畫在烏克蘭邊界部署估計17.5萬大軍，最快恐在2022年年初展開侵略行動；烏克蘭國防部長警告，俄國在烏克蘭邊界和克里米亞部署估9萬4300人，恐在1月出現大規模升溫行動。

俄國並未提供任何細節，僅稱在自己領土部署軍隊，他國無須擔憂。

Q:俄國批遭抹黑

俄國稱侵略計畫的說法是西方國家在抹黑，部分觀察家將俄國近期增兵，視為俄國要提高籌碼，說服北約組織(NATO)尊重俄國底線，勿再派兵和送武器給烏克蘭。

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)11月表示，他很滿意俄國警告奏效，對西方造成一些壓力；美國官員坦言，仍不清楚俄國目的，但表示俄國過去行為令人憂心。

Q:美國可能行動

拜登政府提高可能對俄國採取經濟措施的可能性，且可能加強分送重要防護產品給烏克蘭。國防部發言人柯比(John Kirby)表示，目前尚有外交協調的空間與時間。

烏克蘭是美國重要盟友，烏克蘭親西方被視為極具意義且具戰略優勢，可加強保護北約國家和連結歐洲經濟夥伴；烏克蘭安全議題也獲國會兩黨一致支持。