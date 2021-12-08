我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界大戰一觸即發？美俄「烏克蘭戰雲」危機熱線

芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人

防俄烏開戰 俄極短時間就可出兵 美預擬撤僑計畫

編譯潘勛／綜合7日電
俄國若入侵烏克蘭，美國打算在國防部主導下，強力撤走僑民；圖為烏克蘭地面部隊的一名上校在美駐烏克蘭大使館研究戰情。（Getty Images）
俄國若入侵烏克蘭，美國打算在國防部主導下，強力撤走僑民；圖為烏克蘭地面部隊的一名上校在美駐烏克蘭大使館研究戰情。（Getty Images）

消息人士透露，若是俄國入侵烏克蘭，情勢險峻，美國打算在國防部主導下，強力撤走僑民；另據國務院官員盧嵐(Victoria Nuland)向國會簡報，俄國假如入侵烏國，美將對俄實施嚴峻經濟制裁，但盧嵐也承認，國家嚇阻俄國軍事行動的手段不多。

有線電視新聞網(CNN)7日報導，美國相關官員強調，俄國總統普亭是否已決定入侵烏克蘭，目前並不清楚，但普亭已聚集足夠的部隊、軍事裝備及補給，陳兵俄、烏邊界，極短時間內就可動手攻打烏克蘭。

消息人士表示，政府目前不認為有撤僑必要，烏克蘭的幾座國際機場仍在運作，往烏國西鄰各國的道路也開放無阻；提及撤僑，只是為因應局勢若急速惡化預做準備。

國防部發言人柯比(John Kirby)表示，國防部刻在計畫，組織行動，全球遇有緊急狀況必能緊急應變；多種局勢都有考慮，但目前沒有跡象指僑民必須撤出烏克蘭，現在遽下國防部正積極準備撤僑的結論，實屬錯誤。

駐烏克首都基輔的美國大使館發推文指出，政府目前並沒考慮由烏克蘭撤走官員或平民；正在進行的是一如往常的普通應急計畫，以備安全情勢突然惡化。

烏克蘭雖不是北大西洋公約組織(NATO)成員國，但白宮認定烏國是東歐重要盟國，外交使節駐在當地、軍方協訓烏國部隊，都有戰略利益；因此，相較美軍撤出阿富汗，要美國由烏克蘭拔腿走人的可能性不大。

但考慮到撤僑，也反映拜登政府認定俄軍很有可能入侵烏國；消息人士指出，國防部考量的方案有好幾種，小如撤走非必要官方雇員，大到數量更多的美國公民都有。

國會及五角大廈好些單位都受到壓力，要求提供新型的標槍(Javelin)反坦克、反裝甲導彈給烏克蘭；諸如此類的動作，雖就烏國要抵禦俄國全面入侵，戰略上改觀不大，但可爭取到一些時間。

情報界高層日前表示，北約盟國已集會，研判定自己能取得並動用的政治、軍事工具有多少；政府高層也指出，美方正採行步驟，把更多美軍部隊部署到北約及歐洲東緣，確保盟國能安心，若俄國侵烏，美方的支援會源源不斷。

烏克蘭 俄國 國防部

上一則

Q&A╱俄烏歷史糾結 長期對峙衝突不斷

下一則

民主峰會9日登場 地緣政治考量…人權劣跡國也與會

延伸閱讀

拜登對普亭表明 若俄烏軍事升溫 將使出經濟手段

拜登對普亭表明 若俄烏軍事升溫 將使出經濟手段
拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心

拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心
美俄視訊峰會登場 拜登普亭就烏克蘭情勢攤牌

美俄視訊峰會登場 拜登普亭就烏克蘭情勢攤牌

退伍8年仍教召？國防部：編管延至12年

退伍8年仍教召？國防部：編管延至12年

熱門新聞

聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Images)

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

2021-12-01 09:24
拜登政府擬將30萬元以上現金購屋須通報的規定，適用範圍由12大城擴大到全美。圖為紐約曼哈頓的高樓。(Getty Images)

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

2021-12-07 10:58
Omicron變種病毒近日迅速傳播，讓民眾擔憂可能有新一波疫情，不過流行病學專家持相反意見，認為Omicron有機會讓疫情「比最初擔心的更早結束」、還將其稱作「聖誕禮物」。（美聯社）

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

2021-11-30 20:43
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，神隱一段時間後，於4日落網。(美聯社)

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

2021-12-04 09:45
媒體再次曝料副總統賀錦麗的辦公室不和，賀錦麗與白宮不合， 團隊管理不當，高總幕僚紛紛求去。圖為賀錦麗10月在白宮參與視訊預算會議。(路透)

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

2021-12-05 23:19
美國加州1日出現全國首例變種新冠病毒Omicron的確診病患。圖為舊金山國際機場。(Getty Images)

全美首例 加州發現Omicron確診病患

2021-12-01 14:23

超人氣

更多 >
現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢
美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」
科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕
Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化

Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化
拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心

拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心