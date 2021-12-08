防俄烏開戰 俄極短時間就可出兵 美預擬撤僑計畫

俄國若入侵烏克蘭，美國打算在國防部主導下，強力撤走僑民；圖為烏克蘭地面部隊的一名上校在美駐烏克蘭大使館研究戰情。（Getty Images）

消息人士透露，若是俄國 入侵烏克蘭 ，情勢險峻，美國打算在國防部 主導下，強力撤走僑民；另據國務院官員盧嵐(Victoria Nuland)向國會簡報，俄國假如入侵烏國，美將對俄實施嚴峻經濟制裁，但盧嵐也承認，國家嚇阻俄國軍事行動的手段不多。

有線電視新聞網(CNN)7日報導，美國相關官員強調，俄國總統普亭是否已決定入侵烏克蘭，目前並不清楚，但普亭已聚集足夠的部隊、軍事裝備及補給，陳兵俄、烏邊界，極短時間內就可動手攻打烏克蘭。

消息人士表示，政府目前不認為有撤僑必要，烏克蘭的幾座國際機場仍在運作，往烏國西鄰各國的道路也開放無阻；提及撤僑，只是為因應局勢若急速惡化預做準備。

國防部發言人柯比(John Kirby)表示，國防部刻在計畫，組織行動，全球遇有緊急狀況必能緊急應變；多種局勢都有考慮，但目前沒有跡象指僑民必須撤出烏克蘭，現在遽下國防部正積極準備撤僑的結論，實屬錯誤。

駐烏克首都基輔的美國大使館發推文指出，政府目前並沒考慮由烏克蘭撤走官員或平民；正在進行的是一如往常的普通應急計畫，以備安全情勢突然惡化。

烏克蘭雖不是北大西洋公約組織(NATO)成員國，但白宮認定烏國是東歐重要盟國，外交使節駐在當地、軍方協訓烏國部隊，都有戰略利益；因此，相較美軍撤出阿富汗，要美國由烏克蘭拔腿走人的可能性不大。

但考慮到撤僑，也反映拜登政府認定俄軍很有可能入侵烏國；消息人士指出，國防部考量的方案有好幾種，小如撤走非必要官方雇員，大到數量更多的美國公民都有。

國會及五角大廈好些單位都受到壓力，要求提供新型的標槍(Javelin)反坦克、反裝甲導彈給烏克蘭；諸如此類的動作，雖就烏國要抵禦俄國全面入侵，戰略上改觀不大，但可爭取到一些時間。

情報界高層日前表示，北約盟國已集會，研判定自己能取得並動用的政治、軍事工具有多少；政府高層也指出，美方正採行步驟，把更多美軍部隊部署到北約及歐洲東緣，確保盟國能安心，若俄國侵烏，美方的支援會源源不斷。