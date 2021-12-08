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世界大戰一觸即發？美俄「烏克蘭戰雲」危機熱線

芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人

俄烏危機升高 烏：俄若入侵 將血腥大屠殺

記者顏伶如／綜合報導
烏克蘭與俄羅斯交戰八年後的現在，烏克蘭人民並不看好拜登與普亭的電話會議有大突破。圖為烏克蘭士兵在邊境巡邏。（美聯社）
烏克蘭與俄羅斯交戰八年後的現在，烏克蘭人民並不看好拜登與普亭的電話會議有大突破。圖為烏克蘭士兵在邊境巡邏。（美聯社）

拜普電話會議前 槍聲仍不斷

拜登總統與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)7日舉行電話會議之前，烏克蘭東部與俄羅斯交界的最前線，晚間8時原本一遍寧靜，卻突然傳出機關槍聲；槍聲來自於俄羅斯支持的分離主義派人士，隱身於黑暗之中。只有當火箭推進榴彈(RPG)爆炸時，閃光才把剛下不久的積雪在夜空底下照亮。

「每天晚上都這樣。」正在巡邏途中的烏克蘭第25空降旅連長布朗尼特斯基(Denis Branitskii)說，有時候槍聲較為密集，「但有時候就像今晚這樣，這樣算是還好。」

烏克蘭東部與俄羅斯交界的最前線，7日晚間原本一遍寧靜，卻突然傳出機關槍聲。圖為烏...
烏克蘭東部與俄羅斯交界的最前線，7日晚間原本一遍寧靜，卻突然傳出機關槍聲。圖為烏克蘭士兵在戰壕裡警戒。（美聯社）

紐約時報報導，烏克蘭與俄羅斯交戰八年後的現在，烏克蘭人民並不看好拜登與普亭的電話會議可立即突破，讓烏克蘭避免陷入進一步動盪。

俄羅斯國際傳真社(Interfax)報導，烏克蘭外長庫萊巴(Dmitry Kuleba)便說：「我並不預期會出現突破。」

庫萊巴也說，普亭將從拜登口中得到非常明確的訊息，知道一旦俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動，俄羅斯的盟友將會如何因應。

他表示，拜登與普亭結束電話會議之後，會接著與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)通話。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksiy Reznikov)7日接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，俄羅斯如果入侵烏克蘭，恐將面臨一場「真實的血腥大屠殺」(really bloody massacre)。

烏國防部長：俄終將躺棺材回去

但列茲尼科夫警告說：「那些俄羅斯人最終將躺在棺材裡回去」。

列茲尼科夫在訪問中說，如果俄羅斯入侵烏克蘭，整個歐洲大陸都將深受其害，估計400萬至500萬烏克蘭人可能因此遠走他鄉避難；烏克蘭做為歐洲、非洲的主要糧食供應者，食物供應將受到嚴重衝擊。

衛星圖像顯示俄羅斯向俄烏邊境持續增派大量坦克和武裝人員。（Getty Imag...
衛星圖像顯示俄羅斯向俄烏邊境持續增派大量坦克和武裝人員。（Getty Images）

烏克蘭首都基輔(Kiev)官員指出，最近幾周裡，俄羅斯不但在烏克蘭邊境部署坦克車，還加派狙擊部隊。

衛星影像畫面顯示，烏克蘭與俄羅斯交界處出現大量俄羅斯軍隊、坦克車及火砲駐紮。

英國首相強生(Boris Johnson)加入多位西方國家領袖行列，矢言將組成「聯合陣線」共同抵抗俄羅斯；俄羅斯如果對烏克蘭出兵，英國將動用所有經濟與外交工具做為抵制。

英國外相福特(Vicky Ford)說，俄羅斯若對烏克蘭用兵，必將面臨「慘重代價」，英國正考慮提供基輔防禦協助。

歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)表示，俄羅斯軍隊如果侵犯烏克蘭，歐盟將對俄羅斯祭出更嚴格的制裁。

自從俄羅斯2014年吞併克里米亞(Crimea)之後，歐洲東部與俄羅斯交界地區便出現關係緊張；今年4月，莫斯科開始調度大規模軍隊，更讓情勢顯得一觸即發。

俄羅斯 烏克蘭 拜登

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