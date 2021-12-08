拜登視訊會普亭 力挺烏克蘭…若俄入侵 將協助防衛

拜登總統7日與俄羅斯總統普亭（屏幕中）舉行兩個小時視訊會談，針對俄羅斯在烏克蘭周圍的軍事行動表達嚴重關切。國務卿布林肯等出席。（Getty Images）

俄羅斯 與烏克蘭 衝突風險日增，拜登 總統7日與俄羅斯總統普亭舉行2小時的視訊會談，拜登嚴重關切俄羅斯在烏克蘭周圍的軍事行動，表明若俄入侵烏國，美國與歐盟將採取經濟制裁等強力行動應對，並重申支持烏克蘭主權獨立與領土完整，呼籲降低緊張情勢。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)會後表示，拜登告訴普亭，若侵略烏克蘭將面臨美國與歐洲盟友施加強力經濟和其他措施，美國也會增加對該區域的軍事援助，協助烏克蘭防衛，並協助北約盟國應對情勢升級。

俄羅斯在2014年出兵併吞烏克蘭屬地克里米亞後，與烏克蘭關係持續緊張，近期又陳兵兩國邊界，外界解讀俄羅斯藉此舉警告美國等北約(NATO)盟國，勿軍援烏克蘭並向東擴張。

拜登9日將與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)通話。

拜登擔任歐巴馬的副總統期間，就積極參與烏克蘭議題，其間俄羅斯於2014年併吞克里米亞，蘇利文說，「拜登看著普亭的眼睛告訴他：我們在2014年沒做的事，現在準備要做了。」但蘇利文並未透露具體細節。

有線電視新聞網(CNN)報導，美國官員承認，能回應俄羅斯侵略他國的有效制裁相當有限；不過，美國國家廣播公司新聞網(NBC)報導，經濟制裁可能包括切斷俄羅斯使用國際金融支付系統SWIFT，但此舉將嚴重影響全球經濟，美國仍持續與歐洲國家討論此事。

俄羅斯在與烏克蘭接壤的邊界集結重兵和裝備，升高區域緊張；CNN引述美國官員說法報導，尚不清楚普亭是否已決定進攻，但現有軍力就能在短時間內發起攻擊。

俄羅斯會後表示，普亭要求拜登保證，反對烏克蘭加入北大西洋公約組織(NATO)，阻止NATO向東擴張，並削減美國在該區域部署攻擊型武器系統。

蘇利文表示，美國願與俄羅斯直接溝通，拜登也未就烏克蘭加入北約作出承諾或讓步。

白宮在會後聲明重申支持烏克蘭主權，並呼籲降低緊張情勢；此外，兩位領導人討論了包含核安全、勒索軟體和伊朗議題。