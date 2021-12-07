普度選喬州州長 對打同黨現任坎普 川普讚：保守派鬥士

獲川普支持的喬州前聯邦參議員普度(圖)宣布參選，挑戰現任共和黨州長坎普。(路透)

前喬治亞州 共和黨聯邦參議員普度(David Perdue)6日宣布將競選喬治亞州州長，以挑戰共和黨籍現任州長坎普(Brian Kemp)；前總統川普 發表聲明讚揚普度為「保守派鬥士」。

普度透過自己的官方網站貼出宣傳影片並說道：「為了不讓民主黨的史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams)在喬治亞州執政，我必須出馬競選。」知情人士指出，普度5日忙著致電同志，以爭取支持。

來源：11Alive

川普6日晚間表態支持普度參選，並在公開聲明中以「保守派鬥士」稱呼普度。他說：「普度將取消所得稅、確保選舉公平、保護我們憲法第二修正案的權利、支持我們偉大的農夫、抑制亞特蘭大和其他地區不斷上升的犯罪率、照顧我們的退伍軍人，最後讓學校再次對家長們負責。」

紐約時報報導，普度2020年競選連任，決選時敗給民主黨的奧薩夫(Jon Ossoff)；川普一直在拱普度出來挑戰坎普；川普依自己不實宣稱2020年總統選舉被偷走，砲轟坎普不肯幫忙推翻喬州 選舉結果。

坎普的發言人霍爾(Cody Hall)5日指出，普度出馬選州長是想「平撫自己受傷的自尊」，他連任選舉搞砸，讓民主黨得以掌控參院，現在還讓共和黨對喬州的掌控陷入險境。

獲川普支持的喬州前聯邦參議員普度宣布參選，挑戰現任共和黨州長坎普(圖)。(路透)

霍爾聲稱，普度住自己海邊豪宅大院，很難了解民意；拜登總統走險施政，害慘苦幹實幹的喬州民眾，讓他們錢包大失血，生計艱難，一切都要拜普度所賜。

普度在2020年勉強擠入喬州聯邦參議員決選，最後輸給奧薩夫；川普身影籠罩那場選舉，批評選舉結果，另用決選前兩起造勢，放送「自己敗選全因選舉被偷走」的無稽之談。

普度決選前拒絕與奧薩夫辯論，選戰最後幾天因感染到新冠病毒而自我隔離；他一度曾想競選喬治亞2022年改選的另一參議員席位，但2月決定不出馬。

拜登2020年在喬州得票險勝川普；川普頻頻抨擊坎普州長，說他拒絕挑戰州內選舉結果，另放話說坎普在初選必逢挑戰；川普所轄的「拯救美國」(Save America)政治行動委員會曾做民調，測試普度的政治行情，結果8月宣布，發現坎普僅險勝普度，若是川普加持普度，普度還會贏坎普。